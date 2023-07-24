Заряжайте все: где завтра в Днепре выключат свет на 10 часов (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Во вторник, 25 июля, в Днепре отключат свет на 10 часов – с 08:00 до 18:00.

Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».

Причина – проведение ремонтных работ.

Так, 25 июля с 08:00 до 18:00 не будет света по адресам:

ул. Аэродром: 227, 271;

ул. Аэропорт: 160Б, 210А, 223А;

ул. Строителей: 10Н;

с. СТАРЫЕ КОДАКИ: ул. Аэропорт: 160г, 187, 210г.

Кроме того, света не будет:

в Желтых Водах с 08:00 до 18:00:

ул. Европейская: 1, 3;

ул. Хмельницкого: 25, 25А, 27, 29, 31;

ул. Счастливая: 75, 78, 80, 82, 84.

в с. Радушное с 09:00 до 12:00:

ул. Газовиков: 1-7, 9-20.

в с. Заря с 10:00 до 14:00:

ул. Рыбхозная: 1, 9;

в с. Новомайское с 12:00 до 14:00:

ул. Восточная: 8А, 14, 18, 19, 24-26, 28-31, 35, 56, 57, 59, 65, 66, 70, 71;

ул. Схидная: 1А, 5, 23, 58, 69, 74;

в с. Златополь с 14:00 до 16:00:

ул. Казачья: 1, 3, 18, 20, 22, 23, 25, 25А, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 76.

Зарядите телефоны и повербанки!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и пригороде почти на сутки отключат воду.

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