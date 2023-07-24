Заряжайте все: где завтра в Днепре выключат свет на 10 часов (АДРЕСА)

Во вторник, 25 июля, в Днепре отключат свет на 10 часов – с 08:00 до 18:00.
Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».
Причина – проведение ремонтных работ.
Так, 25 июля с 08:00 до 18:00 не будет света по адресам:
Кроме того, света не будет:
в Желтых Водах с 08:00 до 18:00:
в с. Радушное с 09:00 до 12:00:
в с. Заря с 10:00 до 14:00:
в с. Новомайское с 12:00 до 14:00:
в с. Златополь с 14:00 до 16:00:
Зарядите телефоны и повербанки!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и пригороде почти на сутки отключат воду.
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Александра Лучка
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