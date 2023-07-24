У боях на Донеччині загинув електромонтер з Кривого Рогу

На Донеччині загинув електромонтер з Кривого Рогу Юрій Редька.

Про сумну звістку повідомили в АрселорМіттал Кривий Ріг.

Юрій Редька загинув під час боїв поблизу селища Водяне Донецької області. Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника.

У мирний час Юрій працював електромонтером та займався ремонтом і обслуговуванням електроустаткування агломераційного цеху на заводі.

Колеги та друзі кажуть, що Юрій був справжнім професіоналом, сумлінно ставився до своїх обов’язків, був небайдужим, завжди допомагав іншим. З початком війни долучився до Тероборони, а потім підписав контракт із ЗСУ.

У Юрія залишилися дружина та двоє дорослих дітей. Його син зараз теж знаходиться в лавах ЗСУ.

Щиро співчуваємо рідним, друзям, колегам Юрія Редьки, – зазначили на підприємстві.

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