У боях на Донеччині загинув електромонтер з Кривого Рогу

Про сумну звістку повідомили в АрселорМіттал Кривий Ріг.
Юрій Редька загинув під час боїв поблизу селища Водяне Донецької області. Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника.
У мирний час Юрій працював електромонтером та займався ремонтом і обслуговуванням електроустаткування агломераційного цеху на заводі.
Щиро співчуваємо рідним, друзям, колегам Юрія Редьки, – зазначили на підприємстві.
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