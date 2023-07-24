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У боях на Донеччині загинув електромонтер з Кривого Рогу

Сьогодні 21:48
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На Донеччині загинув електромонтер з Кривого Рогу Юрій Редька.

Новости Днепра про У боях на Донеччині загинув електромонтер з Кривого Рогу

Про сумну звістку повідомили в АрселорМіттал Кривий Ріг.

Юрій Редька загинув під час боїв поблизу селища Водяне Донецької області. Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника. 

У мирний час Юрій працював електромонтером та займався ремонтом і обслуговуванням електроустаткування агломераційного цеху на заводі. 

Колеги та друзі кажуть, що Юрій був справжнім професіоналом, сумлінно ставився до своїх обов’язків, був небайдужим, завжди допомагав іншим. З початком війни долучився до Тероборони, а потім підписав контракт із ЗСУ.
 
У Юрія залишилися дружина та двоє дорослих дітей. Його син зараз теж знаходиться в лавах ЗСУ. 
 

Щиро співчуваємо рідним, друзям, колегам Юрія Редьки, – зазначили на підприємстві. 

 

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