Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре популярные маршрутки будут ездить иначе: как именно

Сегодня 22:14
просмотров

В Днепре некоторые автобусные маршруты изменят схему движения на 4 дня.

Новости Днепра про В Днепре популярные маршрутки будут ездить иначе: как именно

В Днепре с 25 июля начнутся ремонтные работы на улице Посполитой. Поэтому несколько маршрутов изменят схему движения.

Об изменениях рассказали в департаменте транспорта.

С 25 по 29 июля автобусы №39, №141, №156, №156А будут следовать в объезд улицы Посполитой через улицу Деревлянскую.

Изменения связаны с временным прекращением движения транспорта по улице Посполитой для восстановления асфальтобетонного покрытия после демонтажа железнодорожного переезда.

Напомним, ранее мы рассказывали историю водителя маршрутки №73, который едва не погиб во время обстрела АТП в Днепре в сентябре 2022 года.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре популярные маршрутки будут ездить иначе: как именноУкраїнська Новости Днепра про В Днепре популярные маршрутки будут ездить иначе: как именноРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Вблизи Днепра засняли семью пятнистых оленей (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 21:14
Вблизи Днепра засняли семью пятнистых оленей (ФОТО)

В заповеднике вблизи Днепра была замечена семья пятнистых оленей.

В Днепре возобновили работу дворовые кинотеатры под открытым небом
Новости Днепра
Сегодня 20:25
В Днепре возобновили работу дворовые кинотеатры под открытым небом

В Днепре возобновлена работа импровизированных дворовых кинотеатров.

В обезвоженном городе на Днепропетровщине мужчина наживался на продаже воды
Новости Днепра
Сегодня 18:48
В обезвоженном городе на Днепропетровщине мужчина наживался на продаже воды

В Днепропетровской области мужчина воспользовался бедой, чтобы заработать деньги.

В Днепре в очереди у McDonald’s заметили «скорую»
Новости Днепра
Сегодня 18:01
В Днепре в очереди у McDonald’s заметили «скорую»

В Днепре вблизи Макдональза заметили стоящую в очереди скорую.

Последние новости

В боях в Донецкой области погиб электромонтер из Кривого Рога
В боях в Донецкой области погиб электромонтер из Кривого Рога

В Донецкой области погиб электромонтер из Кривого Рога Юрий Редька.

Сегодня 21:48
5
просмотров
Вблизи Днепра засняли семью пятнистых оленей (ФОТО)
Вблизи Днепра засняли семью пятнистых оленей (ФОТО)

В заповеднике вблизи Днепра была замечена семья пятнистых оленей.

Сегодня 21:14
5
просмотров
В Днепре возобновили работу дворовые кинотеатры под открытым небом
В Днепре возобновили работу дворовые кинотеатры под открытым небом

В Днепре возобновлена работа импровизированных дворовых кинотеатров.

Сегодня 20:25
5
просмотров
Гигабитный Интернет — новые возможности для работы и отдыха
Гигабитный Интернет — новые возможности для работы и отдыха

Полезная информация!

Сегодня 19:34
7
просмотров
На Днепропетровщине заметили самого редкого жука в мире
На Днепропетровщине заметили самого редкого жука в мире

В сети показали самого редкого жука в мире.

Сегодня 19:33
3
просмотров
Casino Zeus: Игровые автоматы на реальные деньги — особенности игры в белорусских азартных клубах
Casino Zeus: Игровые автоматы на реальные деньги — особенности игры в белорусских азартных клубах

Алексей Иванов — известный гемблинг эксперт и владелец портала Casino Zeus, представил на своем портале новую обзорную статью про игровые автоматы для ставок на реальные деньги.

Сегодня 19:21
3
просмотров
В обезвоженном городе на Днепропетровщине мужчина наживался на продаже воды
В обезвоженном городе на Днепропетровщине мужчина наживался на продаже воды

В Днепропетровской области мужчина воспользовался бедой, чтобы заработать деньги.

Сегодня 18:48
4
просмотров
В Днепре в очереди у McDonald’s заметили «скорую»
В Днепре в очереди у McDonald’s заметили «скорую»

В Днепре вблизи Макдональза заметили стоящую в очереди скорую.

Сегодня 18:01
5
просмотров
На ж/м Тополь мужчина лбом разбил нос 14-летнему парню: что говорят в полиции
На ж/м Тополь мужчина лбом разбил нос 14-летнему парню: что говорят в полиции

Инцидент произошел 22 июля на ж/м Тополь-3.

Сегодня 18:00
7
просмотров
Как в Днепре обжаловать решение военно-лечебной комиссии и что для этого нужно
Как в Днепре обжаловать решение военно-лечебной комиссии и что для этого нужно

Для мобилизации в ВСУ или получения отсрочки военнообязанный в Днепре должен пройти медкомиссию, которая и определяет годность к службе в армии. Где и когда будет проводится медкомиссия должно быть указано в повестке. Такую же комиссию проходят военные после получения ранений.

Сегодня 17:34
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх