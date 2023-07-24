В Днепре популярные маршрутки будут ездить иначе: как именно

В Днепре некоторые автобусные маршруты изменят схему движения на 4 дня.

В Днепре с 25 июля начнутся ремонтные работы на улице Посполитой. Поэтому несколько маршрутов изменят схему движения.

Об изменениях рассказали в департаменте транспорта.

С 25 по 29 июля автобусы №39, №141, №156, №156А будут следовать в объезд улицы Посполитой через улицу Деревлянскую.

Изменения связаны с временным прекращением движения транспорта по улице Посполитой для восстановления асфальтобетонного покрытия после демонтажа железнодорожного переезда.

Напомним, ранее мы рассказывали историю водителя маршрутки №73, который едва не погиб во время обстрела АТП в Днепре в сентябре 2022 года.

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