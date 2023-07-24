Вблизи Днепра заняли семью пятнистых оленей (ФОТО)

В заповеднике вблизи Днепра была замечена семья пятнистых оленей.

Днепровские Бемби проживают в природном заповеднике Днепровско-Орильский. Фотографиями рогатого семейства поделилась сотрудница заповедника Екатерина Колесникова.

Олень пятнистый — одно из самых больших по размеру животных фауны природного заповедника Днепровско-Орильский. Родина этого зверя — покрытые лесами предгорья Азии, поэтому на территории Украины они встречаются только в природоохранных зонах.

В Украину олени попали в 1909 году, когда первых животных отвезли в заповедник Аскания-Нова. На территории Днепровско-Орильского лесничества эти звери поселились только во второй половине 20 века.

Тогда оленей завезли ради обогащения видового разнообразия охотничьих угодий. Панты оленей, которыми называют неокостеневшие рога пятнистого оленя, использовали в медицине как составляющую препарата пантокрина.

По словам ученых, на Днепропетровщине пятнистые олени живут в заплавных лесах, поэтому встретить этого зверя во время экскурсии — большая удача.

Сотрудникам заповедника удалось установить несколько фотоловушек и занять семью пятнистых оленей.

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