Вблизи Днепра заняли семью пятнистых оленей (ФОТО)

Днепровские Бемби проживают в природном заповеднике Днепровско-Орильский. Фотографиями рогатого семейства поделилась сотрудница заповедника Екатерина Колесникова.
Олень пятнистый — одно из самых больших по размеру животных фауны природного заповедника Днепровско-Орильский. Родина этого зверя — покрытые лесами предгорья Азии, поэтому на территории Украины они встречаются только в природоохранных зонах.
В Украину олени попали в 1909 году, когда первых животных отвезли в заповедник Аскания-Нова. На территории Днепровско-Орильского лесничества эти звери поселились только во второй половине 20 века.
Тогда оленей завезли ради обогащения видового разнообразия охотничьих угодий. Панты оленей, которыми называют неокостеневшие рога пятнистого оленя, использовали в медицине как составляющую препарата пантокрина.
По словам ученых, на Днепропетровщине пятнистые олени живут в заплавных лесах, поэтому встретить этого зверя во время экскурсии — большая удача.
Сотрудникам заповедника удалось установить несколько фотоловушек и занять семью пятнистых оленей.
Читайте також:
Автор:
В Днепре возобновлена работа импровизированных дворовых кинотеатров.
В Днепропетровской области мужчина воспользовался бедой, чтобы заработать деньги.
В Днепре вблизи Макдональза заметили стоящую в очереди скорую.
Для мобилизации в ВСУ или получения отсрочки военнообязанный в Днепре…
В Днепре возобновлена работа импровизированных дворовых кинотеатров.
Полезная информация!
В сети показали самого редкого жука в мире.
Алексей Иванов — известный гемблинг эксперт и владелец портала Casino Zeus, представил на своем портале новую обзорную статью про игровые автоматы для ставок на реальные деньги.
В Днепропетровской области мужчина воспользовался бедой, чтобы заработать деньги.
В Днепре вблизи Макдональза заметили стоящую в очереди скорую.
Инцидент произошел 22 июля на ж/м Тополь-3.
Для мобилизации в ВСУ или получения отсрочки военнообязанный в Днепре должен пройти медкомиссию, которая и определяет годность к службе в армии. Где и когда будет проводится медкомиссия должно быть указано в повестке. Такую же комиссию проходят военные после получения ранений.
Местные пытаются потушить огонь своими силами.
Для жителей Днепра проведут мастер-класс по изготовлению украшений.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!