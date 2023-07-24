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Вблизи Днепра заняли семью пятнистых оленей (ФОТО)

Сегодня 21:14
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В заповеднике вблизи Днепра была замечена семья пятнистых оленей.

Новости Днепра про Вблизи Днепра заняли семью пятнистых оленей (ФОТО)

Днепровские Бемби проживают в природном заповеднике Днепровско-Орильский. Фотографиями рогатого семейства поделилась сотрудница заповедника Екатерина Колесникова.

Олень пятнистый — одно из самых больших по размеру животных фауны природного заповедника Днепровско-Орильский. Родина этого зверя — покрытые лесами предгорья Азии, поэтому на территории Украины они встречаются только в природоохранных зонах.

В Украину олени попали в 1909 году, когда первых животных отвезли в заповедник Аскания-Нова. На территории Днепровско-Орильского лесничества эти звери поселились только во второй половине 20 века.

Тогда оленей завезли ради обогащения видового разнообразия охотничьих угодий. Панты оленей, которыми называют неокостеневшие рога пятнистого оленя, использовали в медицине как составляющую препарата пантокрина.

По словам ученых, на Днепропетровщине пятнистые олени живут в заплавных лесах, поэтому встретить этого зверя во время экскурсии — большая удача.

Сотрудникам заповедника удалось установить несколько фотоловушек и занять семью пятнистых оленей.

Новости Днепра про Вблизи Днепра заняли семью пятнистых оленей (ФОТО)

Новости Днепра про Вблизи Днепра заняли семью пятнистых оленей (ФОТО)

Новости Днепра про Вблизи Днепра заняли семью пятнистых оленей (ФОТО)

Новости Днепра про Вблизи Днепра заняли семью пятнистых оленей (ФОТО)

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Новости Днепра про Вблизи Днепра заняли семью пятнистых оленей (ФОТО)Українська Новости Днепра про Вблизи Днепра заняли семью пятнистых оленей (ФОТО)Русский

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