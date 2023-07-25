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  • У Дніпрі на Данила Нечая горіла квартира у багатоповерхівці: довелося вивести на вулицю мешканців двох поверхів

У Дніпрі на Данила Нечая горіла квартира у багатоповерхівці: довелося вивести на вулицю мешканців двох поверхів

Сьогодні 09:00
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Сьогодні вночі в одній із багатоповерхівок на вулиці Данила Нечая горіла квартира.

Новости Днепра про У Дніпрі на Данила Нечая горіла квартира у багатоповерхівці: довелося вивести на вулицю мешканців двох поверхів

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 00:35.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло в однокімнатній квартирі, розташованій на восьмому поверсі 9-поверхового житлового будинку.

На щастя, власник помешкання, де виникла пожежа, встиг врятуватись.

Крім того, через сильне задимлення довелося вивести на свіже повітря мешканців двох верхніх поверхів будинку.

Новости Днепра про У Дніпрі на Данила Нечая горіла квартира у багатоповерхівці: довелося вивести на вулицю мешканців двох поверхів

Пожежу локалізували о 01:05 та ліквідували о 01:24.

Вогонь знищив домашнє майно в кімнаті квартири на площі 5 кв. м.

До гасіння займання залучили 15 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі на Данила Нечая горіла квартира у багатоповерхівці: довелося вивести на вулицю мешканців двох поверхів

Новости Днепра про У Дніпрі на Данила Нечая горіла квартира у багатоповерхівці: довелося вивести на вулицю мешканців двох поверхів

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Сагайдачного у Дніпрі спалахнуло кількаметрове вогнище: коментар рятувальників.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Данила Нечая горіла квартира у багатоповерхівці: довелося вивести на вулицю мешканців двох поверхівУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Данила Нечая горіла квартира у багатоповерхівці: довелося вивести на вулицю мешканців двох поверхівРусский

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