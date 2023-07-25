На Сагайдачного у Дніпрі спалахнуло кількаметрове вогнище: коментар рятувальників

У пресслужбі ДСНС розповіли подробиці цього інциденту.
Як з’ясувалося, на відкритій території горіло сміття та сухе гілля. Ймовірно, хтось підпалив його.
Пожежу швидко ліквідували.
На щастя, люди не постраждали.
До гасіння займання залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Важливо: ні в якому разі не паліть сміття, суху траву тощо. По-перше, це небезпечно, по-друге, можна понести покарання за свої дії – від штрафу до позбавлення волі.
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