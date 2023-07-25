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  • На Сагайдачного у Дніпрі спалахнуло кількаметрове вогнище: коментар рятувальників

На Сагайдачного у Дніпрі спалахнуло кількаметрове вогнище: коментар рятувальників

Сьогодні 06:45
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Учора, 24 липня, ми писали, що на вулиці Сагайдачного, що в Індустріальному районі, біля дитмайданчика спалахнуло кількаметрове вогнище.

Новости Днепра про На Сагайдачного у Дніпрі спалахнуло кількаметрове вогнище: коментар рятувальників

У пресслужбі ДСНС розповіли подробиці цього інциденту.

Як з’ясувалося, на відкритій території горіло сміття та сухе гілля. Ймовірно, хтось підпалив його.  

Пожежу швидко ліквідували.

На щастя, люди не постраждали.

До гасіння займання залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про На Сагайдачного у Дніпрі спалахнуло кількаметрове вогнище: коментар рятувальників

Новости Днепра про На Сагайдачного у Дніпрі спалахнуло кількаметрове вогнище: коментар рятувальників

Важливо: ні в якому разі не паліть сміття, суху траву тощо. По-перше, це небезпечно, по-друге, можна понести покарання за свої дії – від штрафу до позбавлення волі.

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Новости Днепра про На Сагайдачного у Дніпрі спалахнуло кількаметрове вогнище: коментар рятувальниківУкраїнська

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