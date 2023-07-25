На Сагайдачного в Днепре вспыхнул несколькометровый костер: комментарий спасателей

В пресс-службе ГСЧС рассказали подробности этого инцидента.
Как выяснилось, на открытой территории горели мусор и сухие ветки. Вероятно, кто-то поджег их.
Пожар быстро ликвидировали.
К счастью, люди не пострадали.
К тушению возгорания привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Важно: ни в коем случае не сжигайте мусор, сухую траву и т.д. Во-первых, это опасно, во-вторых, можно понести наказание за свои действия – от штрафа до лишения свободы.
Читайте также:
Автор:
Будьте осторожны с огнем!
Сегодня ночью в одной из многоэтажек на улице Данилы Нечая…
В Днепре некоторые автобусные маршруты изменят схему движения на 4…
В заповеднике вблизи Днепра была замечена семья пятнистых оленей.
Будьте осторожны с огнем!
Сегодня ночью в одной из многоэтажек на улице Данилы Нечая горела квартира.
Кто-то, наверное, решил спрятать опасные боеприпасы на дне пруда.
Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной удар иранским ударным БпЛА типа Shahed по Украине. Информация о последствиях уточняется.
Зонт сегодня не понадобится!
В Днепре некоторые автобусные маршруты изменят схему движения на 4 дня.
В Донецкой области погиб электромонтер из Кривого Рога Юрий Редька.
В заповеднике вблизи Днепра была замечена семья пятнистых оленей.
В Днепре возобновлена работа импровизированных дворовых кинотеатров.
Полезная информация!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!