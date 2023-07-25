На Сагайдачного в Днепре вспыхнул несколькометровый костер: комментарий спасателей

Вчера, 24 июля, мы писали, что на улице Сагайдачного, что в Индустриальном районе, возле детской площадки вспыхнул несколькометровый костер.

В пресс-службе ГСЧС рассказали подробности этого инцидента.

Как выяснилось, на открытой территории горели мусор и сухие ветки. Вероятно, кто-то поджег их.

Пожар быстро ликвидировали.

К счастью, люди не пострадали.

К тушению возгорания привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Важно: ни в коем случае не сжигайте мусор, сухую траву и т.д. Во-первых, это опасно, во-вторых, можно понести наказание за свои действия – от штрафа до лишения свободы.

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