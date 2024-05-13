Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Рух ускладнено: у Дніпрі біля заїзду на Новий міст сталася ДТП з мотоциклістом

Рух ускладнено: у Дніпрі біля заїзду на Новий міст сталася ДТП з мотоциклістом

Сьогодні 11:28
просмотров

У Дніпрі на в'їзді на Новий міст сталася ДТП з мотоциклістом.

Новости Днепра про Рух ускладнено: у Дніпрі біля заїзду на Новий міст сталася ДТП з мотоциклістом

У понеділок, 13 травня, на в’їзді на Новий міст у бік центру Дніпра сталася ДТП.

Як повідомляють очевидці, на місці працюють медики. Про стан постраждалого мотоцикліста наразі відомостей немає. 

Водії зазначають, що нині рух на ділянці ускладнено, у бік центру міста на лівому березі утворюється затор. Проїзні крайній правий та центральний ряди дороги.

Читайте також:

Новости Днепра про Рух ускладнено: у Дніпрі біля заїзду на Новий міст сталася ДТП з мотоциклістомУкраїнська Новости Днепра про Рух ускладнено: у Дніпрі біля заїзду на Новий міст сталася ДТП з мотоциклістомРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Жителька Дніпра вбила чоловіка, заховала тіло в підвалі, а через 9 днів зізналася про це поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:50
    Жителька Дніпра вбила чоловіка, заховала тіло в підвалі, а через 9 днів зізналася про це поліції

    Жінка спочатку хотіла приховати злочин, але потім сама зізналася в…

    У Дніпрі на ж/м Придніпровськ діти підпалили дах магазину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:08
    У Дніпрі на ж/м Придніпровськ діти підпалили дах магазину

    У Придніпровську діти підпалили дах магазину.

    У Дніпрі на п’ять місяців перекриють вулицю Калинову
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:29
    У Дніпрі на п’ять місяців перекриють вулицю Калинову

    На лівому березі у Дніпрі на п’ять місяців ускладниться рух…

    У Дніпрі на території підприємства спалахнула масштабна пожежа: подробиці від ДСНС (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:40
    У Дніпрі на території підприємства спалахнула масштабна пожежа: подробиці від ДСНС (ФОТО)

    Загиблих та травмованих немає.

    Наверх