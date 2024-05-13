Рух ускладнено: у Дніпрі біля заїзду на Новий міст сталася ДТП з мотоциклістом

У понеділок, 13 травня, на в’їзді на Новий міст у бік центру Дніпра сталася ДТП.
Як повідомляють очевидці, на місці працюють медики. Про стан постраждалого мотоцикліста наразі відомостей немає.
Водії зазначають, що нині рух на ділянці ускладнено, у бік центру міста на лівому березі утворюється затор. Проїзні крайній правий та центральний ряди дороги.
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