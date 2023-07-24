Поблизу Дніпра зазняли родину плямистих оленів (ФОТО)
Поблизу Дніпра зазняли родину плямистих оленів (ФОТО)
Сьогодні 21:14
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У заповіднику поблизу Дніпра помітили родину плямистих оленів.
Дніпровські Бембі мешкають у природному заповіднику Дніпровсько-Орільський. Світлинами рогатого сімейства поділилася співробітниця заповідника Катерина Колесникова.
Олень плямистий – одна із найбільших за розміром тварин фауни природного заповідника Дніпровсько-Орільський. Батьківщина цього звіра – вкриті лісами передгір’я Азії, тож на теренах України вони зустрічаються лише в природоохоронних зонах.
До України олені потрапили в 1909 році, коли перших тварин завезли до заповідника Асканія-Нова. На теренах Дніпровсько-Орільського лісництва ці звірі з’явилися лише в другій половині 20 століття.
Тоді оленей завезли заради збагачення видового різноманіття мисливських угідь. Панти оленів, якими називають неокостенілі роги плямистого оленя, використовували в медицині, як складову препарату пантокрину.
За словами науковців, на Дніпропетровщині плямисті олені мешкають у заплавних лісах, тож зустріти цього звіра під час екскурсії – велика вдача.
Співробітникам заповідника вдалося встановити кілька фотопасток та зазняти родину плямистих оленів.
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