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Поблизу Дніпра зазняли родину плямистих оленів (ФОТО)

Сьогодні 21:14
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У заповіднику поблизу Дніпра помітили родину плямистих оленів.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра зазняли родину плямистих оленів (ФОТО)

Дніпровські Бембі мешкають у природному заповіднику Дніпровсько-Орільський. Світлинами рогатого сімейства поділилася співробітниця заповідника Катерина Колесникова. 

Олень плямистий – одна із найбільших за розміром тварин фауни природного заповідника Дніпровсько-Орільський. Батьківщина цього звіра – вкриті лісами передгір’я Азії, тож на теренах України вони зустрічаються лише в природоохоронних зонах. 
 
До України олені потрапили в 1909 році, коли перших тварин завезли до заповідника Асканія-Нова. На теренах Дніпровсько-Орільського лісництва ці звірі з’явилися лише в другій половині 20 століття. 
 
Тоді оленей завезли заради збагачення видового різноманіття мисливських угідь. Панти оленів, якими називають неокостенілі роги плямистого оленя, використовували в медицині, як складову препарату пантокрину. 
 
За словами науковців, на Дніпропетровщині плямисті олені мешкають у заплавних лісах, тож зустріти цього звіра під час екскурсії – велика вдача. 
 
Співробітникам заповідника вдалося встановити кілька фотопасток та зазняти родину плямистих оленів. 
 

Новости Днепра про Поблизу Дніпра зазняли родину плямистих оленів (ФОТО)

Новости Днепра про Поблизу Дніпра зазняли родину плямистих оленів (ФОТО)

Новости Днепра про Поблизу Дніпра зазняли родину плямистих оленів (ФОТО)

Новости Днепра про Поблизу Дніпра зазняли родину плямистих оленів (ФОТО)

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Новости Днепра про Поблизу Дніпра зазняли родину плямистих оленів (ФОТО)Українська

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