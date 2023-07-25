Хватает жертву за восьмую долю секунды: вблизи Днепра сняли хищного паука-хамелеона

В Днепровском районе на камеру сняли паука-хамелеона, способного схватить жертву за восьмую часть секунды.

В поселке Зеленый Гай, что неподалеку от Днепра, заметили паука-краба. Фотографиями необычного насекомого поделились в сообществе Животный мир Украины.

Кто кого поймал? Не досмотрела эту драму. Отвлеклась, а они ушли. С.Зелегий Гай. Днепропетровская обл. 22.07.2023, — написала Marianna Pedashenko

На фото попала битва паука-краба и мухи. Предполагаем, что крылатой не повезло, ведь этот паук считается опасным созданием, которое за восьмую часть секунды может схватить и убить свою жертву.

Этого паука называют цветочным, потому что он не плетет паутину, а селится на соцветиях, выжидая свою жертву. Краба не любят пчеловоды, ведь эти создания охотятся за медоносными пчелами и всеми насекомыми, способными опылять цветы.

Крабом паука назвали потому, что он расставляет ноги как краб. Кроме этого, бегает боком, поэтому очень похож на этих морских созданий.

На фото паук имеет желтую окраску, однако на самом деле они рождаются белыми. Поселяясь на цветке, паук-краб может изменить цвет своего тела, подстроившись под окружение как хамелеон. Может стать розовым, желтым или зеленым. Правда, это достаточно продолжительный процесс. Для того чтобы замаскироваться, пауку нужно провести по меньшей мере неделю на цветке, в ожидании потенциальной добычи.

Выбрав жертву, одним быстрым движением паук выбрасывает лапу, втыкает клыки и отравляет насекомое паралитиком.

Кроме этого, талант мимикрии помогает паукам спрятаться от хищников. Пауки-крабы очень быстрые и бегают по деревьям как белки.

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