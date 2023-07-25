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Еще есть время зарядить телефон: где сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов

Вчера 06:45
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Подготовьтесь!

Новости Днепра про Еще есть время зарядить телефон: где сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов

Сегодня, 26 июля, в Днепре выключат свет на 9 часов – с 8:00 до 17:00.

Это касается абонентов Центральной энергетической компании. Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, 26 июля с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

  • ул. Аэродром: 10, 11, 15;
  • ул. Аэропорт: 169;
  • ул. Строителей: 10-Т, 305;
  • ул. Академика Янгеля: 22;
  • ул. Алана Шепарда: 9, 26-32 (четные), 33-34, 34-А;
  • ул. Строителей: 17, 19-А, 23, 27, 27-А, 29, 31, 33;
  • ул. Энергетическая: 8, 10, 14-А;
  • ул. Новокрымская: 1, 5, 7;
  • ул. Титова: 34-А, 34-Д;
  • пер. Энергетический: 1, 3, 7, 9-А, 11, 11-А;
  • пер. Новокрымский: 1-5, 7, 8.

У вас еще есть время зарядить телефоны и повербанки!

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