Еще есть время зарядить телефон: где сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов

Сегодня, 26 июля, в Днепре выключат свет на 9 часов – с 8:00 до 17:00.
Это касается абонентов Центральной энергетической компании. Причина – проведение плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, 26 июля с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
У вас еще есть время зарядить телефоны и повербанки!
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