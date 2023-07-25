В Кривом Роге расследуют смерть женщины, которую нашли мертвой у дома: рядом была чужая кровь

На днях в Центрально-городском районе Кривого Рога обнаружили тело женщины. Она лежала на лестнице своего дома.
Об этом пишет местное издание Свои.
Недалеко от тела женщины правоохранители обнаружили следы крови, вероятно принадлежащие убийцы умершей.
Полицейские подозревают, что это было умышленное убийство, ведь женщина сопротивлялась. Сейчас потенциального злоумышленника ищут.
Соседи рассказали, что погибшая только что вернулась из заработков в Польше. По словам местных, без мамы осталось трое детей.
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