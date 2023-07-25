У Кривому Розі розслідують смерть жінки, яку знайшли мертвою біля хати: поруч була чужа кров

Днями в Центрально-міському районі Кривого Рогу знайшли тіло жінки. Вона лежала на сходах свого будинку.
Про це пише місцеве видання Свої.
Неподалік від тіла жінки правоохоронці знайшли сліди крові, які ймовірно належать вбивці померлої.
Поліціянти підозрюють, що це було навмисне вбивство, адже жінка чинила опір. Наразі потенційного зловмисника шукають.
Сусіди розповіли, що загибла тільки-но повернулася із заробітків у Польщі. Зі слів місцевих, без мами залишилося троє дітей.
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