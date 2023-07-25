В Никополе мужчина исчез по дороге с работы домой: его ищут родные

В Никополе на Днепропетровщине исчез 36-летний Владимир Багно.

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

В последний раз Владимира Багно видели 23 июля в 5 утра, когда он вышел из центральной проходной одного из заводов города.

По словам родных, после этого связь с ним оборвалась. Полиция просит помощи в поисках пропавшего мужчины.

В день исчезновения он был одет в черные шорты и футболку, резиновые тапочки надписью «найк», черную кепку с белой надписью.

Приметы: с виду 32-35 лет, худощавый, рост 172 см, волосы русые, глаза серо-зеленые.

Особые приметы: татуировка на ребрах слева в виде креста, на правом плече абстракция, на правой руке изнутри руки татуировка «булава».

При себе был мобильный телефон, документы и черная сумка через плечо.

Если вы владеете любой информацией о месте пребывания Багно Владимира, 1988 года рождения, просьба сообщить Никопольскому районному управлению полиции или по телефонам: 102, (099) 490 26 39, (095) 075 07 90.

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