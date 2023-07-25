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В Днепре с моста на Монастырский остров спрыгнул мужчина: видео момента

Сегодня 17:00
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Сегодня, 25 июля, в Днепре на мосту на Монастырский остров произошел ужасный инцидент.

Новости Днепра про В Днепре с моста на Монастырский остров спрыгнул мужчина: видео момента

Там мужчина спрыгнул вниз – как раз на проезжую часть.

На место происшествия неравнодушные горожане вызвали правоохранителей.

Мы обратились за комментарием в патрульную полицию.

Как сообщили журналисту dnepr.info, мужчина выжил, его госпитализировали.

Что стало причиной такого поступка – пока неизвестно. Все обстоятельства будут устанавливать правоохранители.

Видео момент. Внимание! 18+!!!

Пожалуйста, не игнорируйте депрессивные состояния ваших родных и знакомых! Поговорите с ними или лучше посоветуйте обратиться к специалисту!

Напомним, ранее мы писали, что в реке Орель на Днепропетровщине утонул 39-летний мужчина.

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