В Днепре с моста на Монастырский остров спрыгнул мужчина: видео момента

Там мужчина спрыгнул вниз – как раз на проезжую часть.
На место происшествия неравнодушные горожане вызвали правоохранителей.
Мы обратились за комментарием в патрульную полицию.
Как сообщили журналисту dnepr.info, мужчина выжил, его госпитализировали.
Что стало причиной такого поступка – пока неизвестно. Все обстоятельства будут устанавливать правоохранители.
Видео момент. Внимание! 18+!!!
Пожалуйста, не игнорируйте депрессивные состояния ваших родных и знакомых! Поговорите с ними или лучше посоветуйте обратиться к специалисту!
Напомним, ранее мы писали, что в реке Орель на Днепропетровщине утонул 39-летний мужчина.
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