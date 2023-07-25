Исчез два дня назад: в реке Орель на Днепропетровщине утонул 39-летний мужчина

Известно, что он пошел купаться в реке Орель и пропал. На берегу остались только его вещи.
На место происшествия вызвали спасателей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
ГСЧС-ники обследовали 6000 кв. м водной поверхности и осмотрели береговую линию. Однако пропавшего мужчину не обнаружили.
25 июля в 13:17 во время повторного обследования акватории реки водолазно-спасательная группа обнаружила в 5 метрах от берега и глубине 3 метра пропавшего мужчину.
Специалисты ГСЧС достали погибшего из воды и передали сотрудникам Национальной полиции.
Пожалуйста, будьте осторожны на воде, а лучше вообще воздержитесь от купания в реках, прудах, озерах!
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