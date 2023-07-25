Ще є час зарядити телефон: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин

Підготуйтеся!

Сьогодні, 26 липня, у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин – з 8:00 до 17:00.

Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії. Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, 26 липня з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

вул. Аеродром: 10, 11, 15;

вул. Аеропорт: 169;

вул. Будівельників: 10-Т, 305;

вул. Академіка Янгеля: 22;

вул. Алана Шепарда: 9, 26-32 (парні), 33-34, 34-А;

вул. Будівельників: 17, 19-А, 23, 27, 27-А, 29, 31, 33;

вул. Енергетична: 8, 10, 14-А;

вул. Новокримська: 1, 5, 7;

вул. Титова: 34-А, 34-Д;

пров. Енергетичний: 1, 3, 7, 9-А, 11, 11-А;

пров. Новокримський: 1-5, 7, 8.

У вас ще є час зарядити телефони та повербанки!

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