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Ще є час зарядити телефон: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин

Вчора 06:45
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Підготуйтеся!

Новости Днепра про Ще є час зарядити телефон: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин

Сьогодні, 26 липня, у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годин – з 8:00 до 17:00.

Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії. Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, 26 липня з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

  • вул. Аеродром: 10, 11, 15;
  • вул. Аеропорт: 169;
  • вул. Будівельників: 10-Т, 305;
  • вул. Академіка Янгеля: 22;
  • вул. Алана Шепарда: 9, 26-32 (парні), 33-34, 34-А;
  • вул. Будівельників: 17, 19-А, 23, 27, 27-А, 29, 31, 33;
  • вул. Енергетична: 8, 10, 14-А;
  • вул. Новокримська: 1, 5, 7;
  • вул. Титова: 34-А, 34-Д;
  • пров. Енергетичний: 1, 3, 7, 9-А, 11, 11-А;
  • пров. Новокримський: 1-5, 7, 8.

У вас ще є час зарядити телефони та повербанки!

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Новости Днепра про Ще є час зарядити телефон: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годинУкраїнська Новости Днепра про Ще є час зарядити телефон: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 9 годинРусский

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