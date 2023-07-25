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  • Хапає жертву за восьму частку секунди: поблизу Дніпра зазняли хижого павука-хамелеона

Хапає жертву за восьму частку секунди: поблизу Дніпра зазняли хижого павука-хамелеона

Сьогодні 22:00
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У Дніпровському районі на камеру зазняли павука-хамелеона, який здатний схопити жертву за восьму частину секунди.

Новости Днепра про Хапає жертву за восьму частку секунди: поблизу Дніпра зазняли хижого павука-хамелеона

У селищі Зелений Гай, що неподалік від Дніпра, помітили павука-краба. Світлинами незвичної комахи поділилися в спільноті Тваринний світ України.

Хто кого спіймав? Не додивилася цю драму. Відволіклася, а вони пощезли. С.Зелегий Гай. Дніпропетровська обл. 22.07.2023, – написала Marianna Pedashenko
На фото потрапила битва павука-краба та мухи. Припускаємо, що крилатій не пощастило, адже цей павук вважається небезпечним створінням, який за восьму частину секунди може схопити та вбити свою жертву.  
 
Цього павука називають квітковим, бо він не плете павутиння, а селиться на суцвіттях, вичікуючи свою жертву. Краба не люблять пасічники, адже ці створіння полюють за медоносними бджолами та усіма комахами, які здатні запилювати квіти. 
 
Крабом павука назвали через те, що він розставляє ноги, наче краб. Крім цього, бігає боком, тому дуже схожий на цих морських створінь. 
 
На фото павук має жовте забарвлення, проте насправді вони народжуються білими. Оселяючись на квітці павук-краб може змінити колір свого тіла, підлаштувавшися під оточення, наче хамелеон. Може стати рожевим, жовтим чи зеленим. Щоправда, це досить тривалий процес. Для того, щоб замаскуватися, павуку треба провести щонайменше тиждень на квітці, в очікуванні потенційної здобичі.
 
Вибравши жертву, одним швидким рухом павук викидає лапу, встромляє ікла та отруює комаху паралітиком.
 
Крім цього, талан мімікрії допомагає павукам сховатися від хижаків. Павуки-краби дуже швидкі та бігають по деревах як білки. 
 

Новости Днепра про Хапає жертву за восьму частку секунди: поблизу Дніпра зазняли хижого павука-хамелеона

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Новости Днепра про Хапає жертву за восьму частку секунди: поблизу Дніпра зазняли хижого павука-хамелеонаУкраїнська Новости Днепра про Хапає жертву за восьму частку секунди: поблизу Дніпра зазняли хижого павука-хамелеонаРусский

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