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  • У Дніпрі на завантажений маршрут хочуть додати зупинки: розпочали опитування

У Дніпрі на завантажений маршрут хочуть додати зупинки: розпочали опитування

Сьогодні 19:57
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У Дніпрі пропонують змінити схему руху маршруту №125.

Новости Днепра про У Дніпрі на завантажений маршрут хочуть додати зупинки: розпочали опитування

Як пояснили в департаменті транспорту, містяни неодноразово зверталися з проханням дещо змінити схему руху автобуса №125, який курсує до площі Старомостової з лівого берега. 

У департаменті пропонують, щоб від річкового вокзалу він прямував по вулиці Княгині Ольги, автобус повертав на проспект Дмитра Яворницького, а звідти – на вулицю Пастера до кінцевої зупинки.

Таким чином пасажирам, яким треба пересісти на 1 трамвай, буде зручніше це зробити.

Якщо зміни ухвалять, тоді додадуть ще дві додаткові зупинки:

  • на перехресті проспекту Дмитра Яворницького;
  • вулиці Княгині Ольги, з можливістю пересадки на трамвай №1. 

Наразі в телеграм-каналі та на сторінці департаменту на Facebook проводиться опитування серед містян. 

У коментарях під голосуванням також просять збільшити кількість рухомого складу на маршруті, адже він досить завантажений і пікові години. 

Новости Днепра про У Дніпрі на завантажений маршрут хочуть додати зупинки: розпочали опитування

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Новости Днепра про У Дніпрі на завантажений маршрут хочуть додати зупинки: розпочали опитуванняУкраїнська

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