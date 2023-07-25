У Дніпрі на завантажений маршрут хочуть додати зупинки: розпочали опитування

У Дніпрі пропонують змінити схему руху маршруту №125.

Як пояснили в департаменті транспорту, містяни неодноразово зверталися з проханням дещо змінити схему руху автобуса №125, який курсує до площі Старомостової з лівого берега.

У департаменті пропонують, щоб від річкового вокзалу він прямував по вулиці Княгині Ольги, автобус повертав на проспект Дмитра Яворницького, а звідти – на вулицю Пастера до кінцевої зупинки.

Таким чином пасажирам, яким треба пересісти на 1 трамвай, буде зручніше це зробити.

Якщо зміни ухвалять, тоді додадуть ще дві додаткові зупинки:

на перехресті проспекту Дмитра Яворницького;

вулиці Княгині Ольги, з можливістю пересадки на трамвай №1.

Наразі в телеграм-каналі та на сторінці департаменту на Facebook проводиться опитування серед містян.

У коментарях під голосуванням також просять збільшити кількість рухомого складу на маршруті, адже він досить завантажений і пікові години.

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