У Дніпрі на завантажений маршрут хочуть додати зупинки: розпочали опитування

Як пояснили в департаменті транспорту, містяни неодноразово зверталися з проханням дещо змінити схему руху автобуса №125, який курсує до площі Старомостової з лівого берега.
У департаменті пропонують, щоб від річкового вокзалу він прямував по вулиці Княгині Ольги, автобус повертав на проспект Дмитра Яворницького, а звідти – на вулицю Пастера до кінцевої зупинки.
Таким чином пасажирам, яким треба пересісти на 1 трамвай, буде зручніше це зробити.
Якщо зміни ухвалять, тоді додадуть ще дві додаткові зупинки:
Наразі в телеграм-каналі та на сторінці департаменту на Facebook проводиться опитування серед містян.
У коментарях під голосуванням також просять збільшити кількість рухомого складу на маршруті, адже він досить завантажений і пікові години.
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