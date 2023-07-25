Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на загруженный маршрут хотят добавить остановки: начали опрос

Сегодня 19:57
просмотров

В Днепре предлагают изменить схему движения маршрута №125.

Новости Днепра про В Днепре на загруженный маршрут хотят добавить остановки: начали опрос

Как объяснили в департаменте транспорта, горожане неоднократно обращались с просьбой несколько изменить схему движения автобуса №125, курсирующего к площади Старомостовой с левого берега.

В департаменте предлагают, чтобы от речного вокзала он направлялся по улице Княгини Ольги, автобус поворачивал на проспект Дмитрия Яворницкого, а оттуда – на улицу Пастера до конечной остановки.

Таким образом, пассажирам, которым нужно пересесть на 1 трамвай, будет удобнее это сделать.

Если изменения вступят в силу, тогда добавят еще две дополнительные остановки:

  • на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого;
  • улицы Княгини Ольги с возможностью пересадки на трамвай №1.

Сейчас в телеграм-канале и на странице департамента Facebook проводится опрос среди горожан.

В комментариях под голосованием также просят увеличить количество подвижного состава на маршруте, ведь он достаточно загружен в пиковые часы.

Новости Днепра про В Днепре на загруженный маршрут хотят добавить остановки: начали опрос

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на загруженный маршрут хотят добавить остановки: начали опросУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на загруженный маршрут хотят добавить остановки: начали опросРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Нашли прохожие у подъезда: в Днепре женщину вернули к жизни после клинической смерти
Новости Днепра
Сегодня 18:35
Нашли прохожие у подъезда: в Днепре женщину вернули к жизни после клинической смерти

В Днепре женщину вернули к жизни после клинической смерти.

Днепр претендует на звание самого подпольного Лас-Вегаса в Украине, — нардеп
Новости Днепра
Сегодня 17:24
Днепр претендует на звание самого подпольного Лас-Вегаса в Украине, — нардеп

Днепр неофициально вошел в ТОП-3 городов, где больше всего подпольных…

ТОП-10 необычных развлечений в Днепре: полет над водой, в аэротрубе и прыжок с высоты 20-го этажа
Новости Днепра
Сегодня 17:11
ТОП-10 необычных развлечений в Днепре: полет над водой, в аэротрубе и прыжок с высоты 20-го этажа

Позитивные эмоции способны дать заряд энергии на неделю, а также…

В Днепре с моста на Монастырский остров спрыгнул мужчина: видео момента
Новости Днепра
Сегодня 17:00
В Днепре с моста на Монастырский остров спрыгнул мужчина: видео момента

Сегодня, 25 июля, в Днепре на мосту на Монастырский остров…

Последние новости

В Днепропетровской области отдадут в частные руки химический завод: сколько хотят выручить
В Днепропетровской области отдадут в частные руки химический завод: сколько хотят выручить

В Каменском проведут аукцион, во время которого найдут нового владельца для убыточного химического завода.

Сегодня 21:14
3
просмотров
В Кривом Роге расследуют смерть женщины, которую нашли мертвой у дома: рядом была чужая кровь
В Кривом Роге расследуют смерть женщины, которую нашли мертвой у дома: рядом была чужая кровь

В Кривом Роге возбуждено уголовное дело по факту смерти местной жительницы.

Сегодня 20:30
3
просмотров
«Спокойствия» не будет: на Днепропетровщине собираются переименовать два села
«Спокойствия» не будет: на Днепропетровщине собираются переименовать два села

Два села вблизи Кривого Рога хотят переименовать.

Сегодня 19:13
1
просмотров
Нашли прохожие у подъезда: в Днепре женщину вернули к жизни после клинической смерти
Нашли прохожие у подъезда: в Днепре женщину вернули к жизни после клинической смерти

В Днепре женщину вернули к жизни после клинической смерти.

Сегодня 18:35
5
просмотров
Электрички, курсирующие в Запорожье через Днепропетровскую область, изменят график и маршрут: подробности
Электрички, курсирующие в Запорожье через Днепропетровскую область, изменят график и маршрут: подробности

Важная информация!

Сегодня 18:16
10
просмотров
Днепр претендует на звание самого подпольного Лас-Вегаса в Украине, — нардеп
Днепр претендует на звание самого подпольного Лас-Вегаса в Украине, — нардеп

Днепр неофициально вошел в ТОП-3 городов, где больше всего подпольных казино.

Сегодня 17:24
6
просмотров
ТОП-10 необычных развлечений в Днепре: полет над водой, в аэротрубе и прыжок с высоты 20-го этажа
ТОП-10 необычных развлечений в Днепре: полет над водой, в аэротрубе и прыжок с высоты 20-го этажа

Позитивные эмоции способны дать заряд энергии на неделю, а также вдохновить и избавить на время от стресса. Испытать такие эмоции можно занимаясь в том числе чем-то необычным или экстремальным.

Сегодня 17:11
5
просмотров
В Днепре с моста на Монастырский остров спрыгнул мужчина: видео момента
В Днепре с моста на Монастырский остров спрыгнул мужчина: видео момента

Сегодня, 25 июля, в Днепре на мосту на Монастырский остров произошел ужасный инцидент.

Сегодня 17:00
9
просмотров
В Днепре мужчина 7 раз ударил своего друга в спину: потерпевший умер моментально
В Днепре мужчина 7 раз ударил своего друга в спину: потерпевший умер моментально

В Днепре произошло жуткое убийство.

Сегодня 16:42
9
просмотров
Исчез два дня назад: в реке Орель на Днепропетровщине утонул 39-летний мужчина
Исчез два дня назад: в реке Орель на Днепропетровщине утонул 39-летний мужчина

В воскресенье, 23 июля, в поселке Обуховка исчез 39-летний мужчина.

Сегодня 16:25
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх