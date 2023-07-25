В Днепре на загруженный маршрут хотят добавить остановки: начали опрос

В Днепре предлагают изменить схему движения маршрута №125.

Как объяснили в департаменте транспорта, горожане неоднократно обращались с просьбой несколько изменить схему движения автобуса №125, курсирующего к площади Старомостовой с левого берега.

В департаменте предлагают, чтобы от речного вокзала он направлялся по улице Княгини Ольги, автобус поворачивал на проспект Дмитрия Яворницкого, а оттуда – на улицу Пастера до конечной остановки.

Таким образом, пассажирам, которым нужно пересесть на 1 трамвай, будет удобнее это сделать.

Если изменения вступят в силу, тогда добавят еще две дополнительные остановки:

на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого;

улицы Княгини Ольги с возможностью пересадки на трамвай №1.

Сейчас в телеграм-канале и на странице департамента Facebook проводится опрос среди горожан.

В комментариях под голосованием также просят увеличить количество подвижного состава на маршруте, ведь он достаточно загружен в пиковые часы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: