Жителей Днепра предупредили об опасности: влупит 30-градусная жара

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили предупреждение о стихийном метеорологическом явлении.
Так, 26-27 июля на территории Днепра и области ожидается высокая (IV класса) пожарная опасность.
Прогнозируется:
Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!
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