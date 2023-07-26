Жителей Днепра предупредили об опасности: влупит 30-градусная жара

Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!

Так, 26-27 июля на территории Днепра и области ожидается высокая (IV класса) пожарная опасность.

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили предупреждение о стихийном метеорологическом явлении.

Пожалуйста, берегите себя!

В Кривом Роге возбуждено уголовное дело по факту смерти местной…

Зонт сегодня не понадобится!

Хватает жертву за восьмую долю секунды: вблизи Днепра сняли хищного паука-хамелеона В Днепровском районе на камеру сняли паука-хамелеона, способного схватить жертву за восьмую часть секунды. 2 просмотров