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Жителей Днепра предупредили об опасности: влупит 30-градусная жара

Сегодня 07:15
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Пожалуйста, берегите себя!

Новости Днепра про Жителей Днепра предупредили об опасности: влупит 30-градусная жара

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили предупреждение о стихийном метеорологическом явлении.

Так, 26-27 июля на территории Днепра и области ожидается высокая (IV класса) пожарная опасность.

Прогнозируется:

  • 26 июля: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 18-23°С, днем 30-35°С; по городу ночью 18-20°С, днем 30-32°С.
  • 27 июля: переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 7-12, днем местами во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура ночью 18-23°С, днем 28-33°С.
  • 28 июля: облачно. Возможен дождь, гроза. Ветер западный, 7-12, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°С, днем 20-25°С.

Новости Днепра про Жителей Днепра предупредили об опасности: влупит 30-градусная жара

Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!

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