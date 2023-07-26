Наглотались таблеток: в Кривом Роге подросток и бабушка пытались свести счеты с жизнью

За сутки в Кривом Роге зафиксировали две попытки самоубийства.

Там 15-летняя девочка и 85-летняя женщина пытались свести счеты с жизнью, наглотавшись таблеток.

К счастью, их удалось спасти.

Об этом сообщила медик Татьяна Романчук.

Сотрудники скорой оказали медицинскую помощь бабушке и девочке с острыми отравлениями и доставили их в больницу.

Причины, доводящие человека до самоубийства, могут быть любыми. И в этих конкретных случаях – это нежелание жить пожилого человека и недоразумения с родителями у ребенка. Подчеркиваю – причины разные, но они приводят к срыву эмоционального состояния у таких людей. Обращайте внимание на своих родных и близких, уделяйте больше внимания детям и пожилым людям. Возможно, это позволит предупредить столь печальные и опасные случаи, – отметила медик.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре с моста на Монастырский остров спрыгнул мужчина: видео момента.

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