Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Наглотались таблеток: в Кривом Роге подросток и бабушка пытались свести счеты с жизнью

Наглотались таблеток: в Кривом Роге подросток и бабушка пытались свести счеты с жизнью

Сегодня 08:00
просмотров

За сутки в Кривом Роге зафиксировали две попытки самоубийства.

Новости Днепра про Наглотались таблеток: в Кривом Роге подросток и бабушка пытались свести счеты с жизнью

Там 15-летняя девочка и 85-летняя женщина пытались свести счеты с жизнью, наглотавшись таблеток.

К счастью, их удалось спасти.

Об этом сообщила медик Татьяна Романчук.

Сотрудники скорой оказали медицинскую помощь бабушке и девочке с острыми отравлениями и доставили их в больницу.

Причины, доводящие человека до самоубийства, могут быть любыми. И в этих конкретных случаях – это нежелание жить пожилого человека и недоразумения с родителями у ребенка. Подчеркиваю – причины разные, но они приводят к срыву эмоционального состояния у таких людей. Обращайте внимание на своих родных и близких, уделяйте больше внимания детям и пожилым людям. Возможно, это позволит предупредить столь печальные и опасные случаи, – отметила медик.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре с моста на Монастырский остров спрыгнул мужчина: видео момента.

Читайте также:

 

Новости Днепра про Наглотались таблеток: в Кривом Роге подросток и бабушка пытались свести счеты с жизньюУкраїнська Новости Днепра про Наглотались таблеток: в Кривом Роге подросток и бабушка пытались свести счеты с жизньюРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Жителей Днепра предупредили об опасности: влупит 30-градусная жара
Новости Днепра
Сегодня 07:15
Жителей Днепра предупредили об опасности: влупит 30-градусная жара

Пожалуйста, берегите себя!

В Кривом Роге расследуют смерть женщины, которую нашли мертвой у дома: рядом была чужая кровь
Новости Днепра
Вчера 20:30
В Кривом Роге расследуют смерть женщины, которую нашли мертвой у дома: рядом была чужая кровь

В Кривом Роге возбуждено уголовное дело по факту смерти местной…

«Спокойствия» не будет: на Днепропетровщине собираются переименовать два села
Новости Днепра
Вчера 19:13
«Спокойствия» не будет: на Днепропетровщине собираются переименовать два села

Два села вблизи Кривого Рога хотят переименовать.

Электрички, курсирующие в Запорожье через Днепропетровскую область, изменят график и маршрут: подробности
Новости Днепра
Вчера 18:16
Электрички, курсирующие в Запорожье через Днепропетровскую область, изменят график и маршрут: подробности

Важная информация!

Последние новости

Жителей Днепра предупредили об опасности: влупит 30-градусная жара
Жителей Днепра предупредили об опасности: влупит 30-градусная жара

Пожалуйста, берегите себя!

Сегодня 07:15
2
просмотров
Еще есть время зарядить телефон: где сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов
Еще есть время зарядить телефон: где сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов

Подготовьтесь!

Сегодня 06:45
5
просмотров
Погода на 26 июля: в Днепре облачно, но без осадков
Погода на 26 июля: в Днепре облачно, но без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
2
просмотров
Хватает жертву за восьмую долю секунды: вблизи Днепра сняли хищного паука-хамелеона
Хватает жертву за восьмую долю секунды: вблизи Днепра сняли хищного паука-хамелеона

В Днепровском районе на камеру сняли паука-хамелеона, способного схватить жертву за восьмую часть секунды.

Вчера 22:00
2
просмотров
В Днепропетровской области отдадут в частные руки химический завод: сколько хотят выручить
В Днепропетровской области отдадут в частные руки химический завод: сколько хотят выручить

В Каменском проведут аукцион, во время которого найдут нового владельца для убыточного химического завода.

Вчера 21:14
4
просмотров
В Кривом Роге расследуют смерть женщины, которую нашли мертвой у дома: рядом была чужая кровь
В Кривом Роге расследуют смерть женщины, которую нашли мертвой у дома: рядом была чужая кровь

В Кривом Роге возбуждено уголовное дело по факту смерти местной жительницы.

Вчера 20:30
7
просмотров
В Днепре на загруженный маршрут хотят добавить остановки: начали опрос
В Днепре на загруженный маршрут хотят добавить остановки: начали опрос

В Днепре предлагают изменить схему движения маршрута №125.

Вчера 19:57
3
просмотров
«Спокойствия» не будет: на Днепропетровщине собираются переименовать два села
«Спокойствия» не будет: на Днепропетровщине собираются переименовать два села

Два села вблизи Кривого Рога хотят переименовать.

Вчера 19:13
5
просмотров
Нашли прохожие у подъезда: в Днепре женщину вернули к жизни после клинической смерти
Нашли прохожие у подъезда: в Днепре женщину вернули к жизни после клинической смерти

В Днепре женщину вернули к жизни после клинической смерти.

Вчера 18:35
8
просмотров
Электрички, курсирующие в Запорожье через Днепропетровскую область, изменят график и маршрут: подробности
Электрички, курсирующие в Запорожье через Днепропетровскую область, изменят график и маршрут: подробности

Важная информация!

Вчера 18:16
11
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх