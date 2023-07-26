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У дітей з Кривого Рогу виявили небезпечну хворобу: медик розповіла, як уберегтися

Сьогодні 13:31
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У двох хлопчиків з Кривого Рогу діагностували хворобу Лайма.

Новости Днепра про У дітей з Кривого Рогу виявили небезпечну хворобу: медик розповіла, як уберегтися

У двох хлопчиків з Кривого Рогу діагностували хворобу Лайма. За словами медика Світлани Куніциної, дітей укусили кліщі. 

Одного з маленьких пацієнтів вкусив кліщ за межами нашої держави – у Польщі, іншого – у Софіївці на Криворіжжі. За два місяці на шкірі з’явилися характерні для хвороби Лайма сліди – кільцеподібна еритема. Маленьким пацієнтам призначили необхідні діагностичні дослідження та лікування.

Новости Днепра про У дітей з Кривого Рогу виявили небезпечну хворобу: медик розповіла, як уберегтися

 
Медик зазначила, що в обох випадках, кліщів витягли, але без подальших дій. Тобто самі комахи не дослідженні та профілактичну антибактеріальну терапію дітям проведено не було.
 
На щастя, загальний стан дітей не змінився. Проте аналізи зроблені одному із хлопчиків підтвердили діагноз – у малого підвищені захисні антитіла – Ig G. Другого пацієнта теж лабораторно продіагностують, хоча наявність висипу вже свідчить про те, що дітям пора починати антибактеріальне лікування. 

Як уберегтися від хвороби Лайма

За словами Світлани Куніциної, вберегтися від хвороби можна. Для цього треба провести превентивне лікування. Якщо дітям в перші 72 години, тобто 3 доби від укусу кліща, був би призначений прийом антибіотика, то 80% що діти б не захворіли.
 

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Новости Днепра про У дітей з Кривого Рогу виявили небезпечну хворобу: медик розповіла, як уберегтисяУкраїнська

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