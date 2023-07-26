В Украине хотят продлить военное положение и мобилизацию: нардеп назвал сроки

В настоящее время они действуют до 18 августа.

В ближайшие дни парламент снова продолжит действие военного положения и всеобщей мобилизации. Это будет уже восьмое голосование Верховной Рады за военное положение с начала войны.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Нардеп напомнил, что последний раз за продолжение военного положения и мобилизации в Украине парламентарии голосовали в мае. Следовательно, они действуют до 18 августа.

Скорее всего, это продолжение военного положения и всеобщей мобилизации будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года, — отметил Железняк.

Он также подчеркнул, что сначала президент должен подать в Раду соответствующие указы, которые утвердит профильный комитет (по вопросам обороны) и за которые затем проголосуют в сессионном зале нардепы. Для принятия соответствующего решения необходимо набрать более 226 голосов народных избранников.

Напомним, ранее мы писали, что “Укрзалізниця” сделала важное заявление о билетах для военных: места будут всегда.

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