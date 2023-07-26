“Укрзалізниця” сделала важное заявление о билетах для военных: места будут всегда

“Укрзалізниця” выделяет специальную бронь для пользования военнослужащими, которые едут в командировку или отпуск, чтобы каждый защитник и защитница могли быстрее добраться до своих близких даже в самый пиковый для железной дороги сезон.

Об этом рассказали в пресс-службе УЗ.

Распределяют эти брони военные комендатуры. Это как минимум 4 купейных и 4 плацкартных места на каждом рейсе, которые используются, например, если о своем отпуске военнослужащий узнал в последний момент и билеты в свободной продаже уже закончились.

Такие билеты поступают в свободную продажу только после того, как все заявки от военных уже удовлетворены. Происходит это не раньше, чем за 6 часов до отправления поезда, чтобы даже в случае необходимости изо дня в день защитники и защитницы могли такой броней воспользоваться.

Чтобы купить билеты по военной брони, нужно:

обратиться к дежурному по вокзалу, который направит пассажира в военную комендатуру, или позвонить в Контактный центр «Укрзалізниці» по номеру 0 800 503 222;

в военной комендатуре пассажиру выдадут талон на приобретение билета;

этот талон следует предъявить кассиру в специализированной кассе для военнослужащих или в любой кассе на любом вокзале;

если в городе, где находится военнослужащий, нет комендатуры – воспользоваться специальной броней можно также во всех кассах по предъявлению ВПД (военного проездного документа), дающего право на бесплатную поездку. Получить этот документ военнослужащие могут в своих частях.

Отметим, специальная бронь на места снимается за 6 часов до отправки поезда. Чтобы успеть получить талон и купить билет – рекомендуется приезжать на вокзал за 8 часов до отправления поезда или раньше.

Если же случится, что все брони разобраны — а это может произойти на пиковых направлениях в пиковые периоды, особенно когда военнослужащий узнает о своем отпуске в тот же день, когда нужно уже ехать — мы готовы искать возможности перевезти военнослужащих в индивидуальном порядке. На выделенной специально для этого горячей линии по номеру 0 800 503 222 можно получить консультацию по всем возможным рейсам, пересадочным маршрутам, адресам всех комендатур, касс для военнослужащих и информацию о специализированной броне на билеты, – отметили в пресс-службе УЗ.

Напомним, ранее мы писали, что электрички, курсирующие в Запорожье через Днепропетровскую область, изменят график и маршрут: подробности.

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