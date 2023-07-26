“Укрзалізниця” сделала важное заявление о билетах для военных: места будут всегда

Об этом рассказали в пресс-службе УЗ.
Распределяют эти брони военные комендатуры. Это как минимум 4 купейных и 4 плацкартных места на каждом рейсе, которые используются, например, если о своем отпуске военнослужащий узнал в последний момент и билеты в свободной продаже уже закончились.
Такие билеты поступают в свободную продажу только после того, как все заявки от военных уже удовлетворены. Происходит это не раньше, чем за 6 часов до отправления поезда, чтобы даже в случае необходимости изо дня в день защитники и защитницы могли такой броней воспользоваться.
Чтобы купить билеты по военной брони, нужно:
Отметим, специальная бронь на места снимается за 6 часов до отправки поезда. Чтобы успеть получить талон и купить билет – рекомендуется приезжать на вокзал за 8 часов до отправления поезда или раньше.
Если же случится, что все брони разобраны — а это может произойти на пиковых направлениях в пиковые периоды, особенно когда военнослужащий узнает о своем отпуске в тот же день, когда нужно уже ехать — мы готовы искать возможности перевезти военнослужащих в индивидуальном порядке. На выделенной специально для этого горячей линии по номеру 0 800 503 222 можно получить консультацию по всем возможным рейсам, пересадочным маршрутам, адресам всех комендатур, касс для военнослужащих и информацию о специализированной броне на билеты, – отметили в пресс-службе УЗ.
Напомним, ранее мы писали, что электрички, курсирующие в Запорожье через Днепропетровскую область, изменят график и маршрут: подробности.
Читайте также:
Автор:
Вчера, 25 июля, на улице Медовой в Кривом Роге горел…
За сутки в Кривом Роге зафиксировали две попытки самоубийства.
Пожалуйста, берегите себя!
В Кривом Роге возбуждено уголовное дело по факту смерти местной…
Кіберспорт на 1він → Ставки на кіберспорт в 1win бк ⚡️ Переходить до букмекерської контори 🤑 Отримай бонуси на спорт ➡️ Виграти може кожен!
Вчера, 25 июля, на улице Медовой в Кривом Роге горел двухэтажный дом.
За сутки в Кривом Роге зафиксировали две попытки самоубийства.
Пожалуйста, берегите себя!
Подготовьтесь!
Зонт сегодня не понадобится!
В Днепровском районе на камеру сняли паука-хамелеона, способного схватить жертву за восьмую часть секунды.
В Каменском проведут аукцион, во время которого найдут нового владельца для убыточного химического завода.
В Кривом Роге возбуждено уголовное дело по факту смерти местной жительницы.
В Днепре предлагают изменить схему движения маршрута №125.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!