Электрички, курсирующие в Запорожье через Днепропетровскую область, изменят график и маршрут: подробности

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С 25 июля «Приднепровская железная дорога» продлила маршрут двум пригородным поездам, курсирующим в Запорожье и обратно через Днепропетровскую область. Речь идет об электричках № 6582 Запорожье-2 — Синельниково-1 и № 6587 Синельниково-1 — Запорожье-2.

Об этом сообщили на странице компании в ФБ.

Так, электричка №6582 будет курсировать до станции Славгород-Южный по действующему расписанию, а дальше: ст. Славгород-Южный – 17:50-18:04; пл. 1049-й км – 18:10–18:11; пл. 1045-й км – 18:15–18:16; ст. Ивковка — 18:20-18:21; прибытие на ст. Синельниково-1 в 18:32. А пригородный поезд № 6587 назначается в сообщении Синельниково-1 – Запорожье-2. Отправление со ст. Синельниково-1 в 18:55; будет прибывать на станцию Запорожье-2 в 21:00 (вместо 19:35).

Кроме того, с 24 июля по 6 августа (кроме 3 августа) в связи с ремонтными работами пригородный поезд № 6582 Запорожье-2 – Синельниково-1 будет отправляться со ст. Запорожье-2 в 16:21 (вместо 16:16), прибытие на ст. Синельниково-1 в 18:32.

Также с 25 июля меняется расписание движения пригородного поезда №6584 Запорожье-2 – Синельниково-1: отправление со ст. Запорожье-2 в 20.20 (вместо 20:22), а дальше по действующему расписанию.

Просим пассажиров учесть эти изменения. С детальным расписанием этих и других пригородных поездов Приднепровской железной дороги можно ознакомиться на официальном сайте регионального филиала, а также на информационных досках железнодорожных вокзалов и станций, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области переименовали ряд ж/д станций и платформ: новые названия.

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