“Укрзалізниця” зробила важливу заяву про квитки для військових: місця будуть завжди

Про це розповіли у пресслужбі УЗ.
Розподіляють ці броні військові комендатури. Це як мінімум 4 купейні та 4 плацкартні місця на кожному рейсі, які використовуються, наприклад, якщо про свою відпустку військовослужбовець дізнався в останній момент і квитки у вільному продажу вже закінчилися.
Такі квитки надходять у вільний продаж виключно після того, як усі заявки від військових вже задоволені. Відбувається це не раніше, ніж за 6 годин до відправлення поїзда, щоб навіть у разі потреби день у день захисники та захисниці могли такою бронею скористатися.
Щоб купити квитки з військової броні, потрібно:
Зазначимо, спеціальна бронь на місця знімається за 6 годин до відправлення поїзда. Щоб встигнути отримати талон та придбати квиток – рекомендується приїжджати на вокзал за 8 годин до відправлення поїзда або раніше.
Якщо ж трапиться, що усі броні розібрано — а таке може статися на пікових напрямках у пікові періоди, особливо коли військовослужбовець дізнається про свою відпустку в той же день, коли слід вже їхати — ми готові шукати можливості перевезти військовослужбовців в індивідуальному порядку. На виділеній спеціально для цього гарячій лінії за номером 0 800 503 222 можна отримати консультацію з усіх можливих рейсів, пересадочних маршрутів, адреси всіх комендатур, кас для військовослужбовців та інформацію щодо спеціалізованої броні на квитки, – зазначили у пресслужбі УЗ.
Нагадаємо, раніше ми писали, що електрички, які курсують до Запоріжжя через Дніпропетровщину, змінять графік і маршрут: подробиці.
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