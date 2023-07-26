“Укрзалізниця” зробила важливу заяву про квитки для військових: місця будуть завжди

"Укрзалізниця" виділяє спеціальну бронь для користування військовослужбовцями, які їдуть у відрядження чи відпустку, щоб кожен захисник та захисниця могли швидше дістатися до своїх близьких навіть у найбільш піковий для залізниці сезон.

Про це розповіли у пресслужбі УЗ.

Розподіляють ці броні військові комендатури. Це як мінімум 4 купейні та 4 плацкартні місця на кожному рейсі, які використовуються, наприклад, якщо про свою відпустку військовослужбовець дізнався в останній момент і квитки у вільному продажу вже закінчилися.

Такі квитки надходять у вільний продаж виключно після того, як усі заявки від військових вже задоволені. Відбувається це не раніше, ніж за 6 годин до відправлення поїзда, щоб навіть у разі потреби день у день захисники та захисниці могли такою бронею скористатися.

Щоб купити квитки з військової броні, потрібно:

звернутися до чергового вокзалу, який направить пасажира до військової комендатури, або зателефонувати до Контактного центру “Укрзалізниці” за номером 0 800 503 222;

у військовій комендатурі пасажиру видадуть талон на придбання квитка;

цей талон потрібно пред’явити касиру у спеціалізованій касі для військовослужбовців або у будь-якій касі на будь-якому вокзалі;

якщо у місті, де знаходиться військовослужбовець, немає комендатури – скористатися спеціальною бронею можна також у всіх касах за пред’явленням ВПД (військового проїзного документа), що дає право на безкоштовну поїздку. Отримати цей документ військовослужбовці можуть у своїх частинах.

Зазначимо, спеціальна бронь на місця знімається за 6 годин до відправлення поїзда. Щоб встигнути отримати талон та придбати квиток – рекомендується приїжджати на вокзал за 8 годин до відправлення поїзда або раніше.

Якщо ж трапиться, що усі броні розібрано — а таке може статися на пікових напрямках у пікові періоди, особливо коли військовослужбовець дізнається про свою відпустку в той же день, коли слід вже їхати — ми готові шукати можливості перевезти військовослужбовців в індивідуальному порядку. На виділеній спеціально для цього гарячій лінії за номером 0 800 503 222 можна отримати консультацію з усіх можливих рейсів, пересадочних маршрутів, адреси всіх комендатур, кас для військовослужбовців та інформацію щодо спеціалізованої броні на квитки, – зазначили у пресслужбі УЗ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що електрички, які курсують до Запоріжжя через Дніпропетровщину, змінять графік і маршрут: подробиці.

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