Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Мешканців Дніпра попередили про небезпеку: влупить 30-градусна спека

Сьогодні 07:15
просмотров

Будь ласка, бережіть себе!

Новости Днепра про Мешканців Дніпра попередили про небезпеку: влупить 30-градусна спека

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології оголосили попередження про стихійне метеорологічне явище.

Так, 26-27 липня на території Дніпра та області очікується висока (IV класу) пожежна небезпека.

Прогнозується:

  • 26 липня: мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 18-23°С, вдень 30-35°С; по місту вночі 18-20°С, вдень 30-32°С.
  • 27 липня: мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 7-12, вдень місцями під час грози пориви 15-20 м/с. Температура вночі 18-23°С, вдень 28-33°С.
  • 28 липня: хмарно. Короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°С, вдень 20-25°С.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра попередили про небезпеку: влупить 30-градусна спека

Тому, будь ласка, будьте обережні з вогнем, не паліть сміття та сухостій! 

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканців Дніпра попередили про небезпеку: влупить 30-градусна спекаУкраїнська Новости Днепра про Мешканців Дніпра попередили про небезпеку: влупить 30-градусна спекаРусский

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Погода на 26 липня: у Дніпрі хмарно, але без опадів
Новини Дніпра
Сьогодні 06:15
Погода на 26 липня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Парасолька сьогодні не знадобиться!

На Дніпропетровщині віддадуть у приватні руки хімічний завод: скільки хочуть виручити
Новини Дніпра
Вчора 21:14
На Дніпропетровщині віддадуть у приватні руки хімічний завод: скільки хочуть виручити

У Кам'янському проведуть аукціон під час якого знайдуть нового власника…

У Кривому Розі розслідують смерть жінки, яку знайшли мертвою біля хати: поруч була чужа кров
Новини Дніпра
Вчора 20:30
У Кривому Розі розслідують смерть жінки, яку знайшли мертвою біля хати: поруч була чужа кров

У Кривому Розі розпочали кримінальну справу за фактом смерті місцевої…

“Спокойствія” не буде: на Дніпропетровщині збираються перейменувати два села
Новини Дніпра
Вчора 19:13
“Спокойствія” не буде: на Дніпропетровщині збираються перейменувати два села

Два села поблизу Кривого Рогу хочуть перейменувати.

Наверх