Мешканців Дніпра попередили про небезпеку: влупить 30-градусна спека

Будь ласка, бережіть себе!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології оголосили попередження про стихійне метеорологічне явище.

Так, 26-27 липня на території Дніпра та області очікується висока (IV класу) пожежна небезпека.

Прогнозується:

26 липня : мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 18-23°С, вдень 30-35°С; по місту вночі 18-20°С, вдень 30-32°С.

: мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 18-23°С, вдень 30-35°С; по місту вночі 18-20°С, вдень 30-32°С. 27 липня: мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 7-12, вдень місцями під час грози пориви 15-20 м/с. Температура вночі 18-23°С, вдень 28-33°С.

мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 7-12, вдень місцями під час грози пориви 15-20 м/с. Температура вночі 18-23°С, вдень 28-33°С. 28 липня: хмарно. Короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°С, вдень 20-25°С.

Тому, будь ласка, будьте обережні з вогнем, не паліть сміття та сухостій!

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