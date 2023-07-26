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Новини Мешканців Дніпра попередили про небезпеку: влупить 30-градусна спека
Мешканців Дніпра попередили про небезпеку: влупить 30-градусна спека
Будь ласка, бережіть себе!
Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології оголосили попередження про стихійне метеорологічне явище.
Так, 26-27 липня на території Дніпра та області очікується висока (IV класу) пожежна небезпека.
Прогнозується:
26 липня: мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 18-23°С, вдень 30-35°С; по місту вночі 18-20°С, вдень 30-32°С.
27 липня: мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 7-12, вдень місцями під час грози пориви 15-20 м/с. Температура вночі 18-23°С, вдень 28-33°С.
28 липня: хмарно. Короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°С, вдень 20-25°С.
Тому, будь ласка, будьте обережні з вогнем, не паліть сміття та сухостій!
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