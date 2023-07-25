“Спокойствія” не буде: на Дніпропетровщині збираються перейменувати два села

Два села поблизу Кривого Рогу хочуть перейменувати.

Мова йде про два села, які знаходяться в Криворізькому районі. Про плани перейменувати ці населені пункти стало відомо з проєкта рішення Дніпропетровської обласної ради.

Ще 17 лютого Девладівська сільрада прийняла рішення про зміну назв двох сіл, які знаходяться в Криворіжському районі. Це село Южне та Спокойствіє. Причина перейменування – не відповідність стандартам української мови. Ці два села отримали своє ім’я ще під час панування на території України спочатку російської імперської, а потім радянської влади.

На відміну від вулиць назви населених пунктів затверджуються Верховною Радою, тож спочатку обласна рада має підтримати це рішення та передати естафету нардепам, які остаточно внесуть зміни.

Якщо обласні депутати підтримають ініціативу, тоді Южне стане – Південним, а Спокойствіє називатиметься – Спокій.

Село Спокойствіє, у якому офіційно живе всього 4 людини, знаходиться на північний схід від Кривого Рогу. Через населений пункт проходить залізниця та станція Спокій. Село Южне розташоване на 13 кілометрів північніше від Спокойствія. Наразі тут живе трохи менш як 50 людей.

Зауважимо, що перейменувати села просять не вперше. Ще у 2021 році цього вимагав мовний омбудсмен.

Нагадаємо, раніше Нацкомісія з питань мови дала рекомендації з перейменування майже сотні сіл та міст Дніпропетровської області.

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