Електрички, які курсують до Запоріжжя через Дніпропетровщину, змінять графік і маршрут: подробиці

Важлива інформація!

З 25 липня “Придніпровська залізниця” подовжила маршрут двом приміським потягам, що курсують до Запоріжжя і назад через Дніпропетровську область. Йдеться про електрички № 6582 Запоріжжя-2 — Синельникове-1 та № 6587 Синельникове-1 — Запоріжжя-2.

Про це повідомили на сторінці компанії у ФБ.

Так, електричка №6582 курсуватиме до станції Славгород-Південний за чинним розкладом, а далі: ст. Славгород-Південний – 17:50-18:04; пл. 1049-й км – 18:10-18:11; пл. 1045-й км – 18:15-18:16; ст. Івківка – 18:20-18:21; прибуття до ст. Синельникове-1 о 18:32. А приміський поїзд № 6587 призначається у сполученні Синельникове-1 – Запоріжжя-2. Відправлення зі ст. Синельникове-1 о 18:55; прибуватиме до станції Запоріжжя-2 о 21:00 (замість 19:35).

Крім того, з 24 липня до 6 серпня (крім 3 серпня) в зв’язку з ремонтними роботами приміський поїзд № 6582 Запоріжжя-2 – Синельникове-1 відправлятиметься зі ст. Запоріжжя-2 о 16:21 (замість 16:16), прибуття до ст. Синельникове-1 о 18:32.

Також з 25 липня змінюється розклад руху приміського поїзда № 6584 Запоріжжя-2 – Синельникове-1: відправлення зі ст. Запоріжжя-2 о 20.20 (замість 20:22), а далі за чинним розкладом.

Просимо пасажирів узяти до уваги ці зміни. З детальним розкладом цих та решти приміських поїздів Придніпровської залізниці можна ознайомитися на офіційному сайті регіональної філії, а також на інформаційних дошках залізничних вокзалів та станцій, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області перейменували низку залізничних станцій та платформ: нові назви.

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