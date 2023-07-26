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Мешканці Дніпра вдруге за сім днів скаржаться на роботу Monobank

Сьогодні 17:23
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Сьогодні, 26 липня, застосунок Monobank знову перестав працювати.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра вдруге за сім днів скаржаться на роботу Monobank

Користувачам, які намагаються зайти у додаток, видає помилку. Тому наразі через нього неможливо переказати гроші на картку, поповнити мобільний чи здійснити будь-який інший платіж.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра вдруге за сім днів скаржаться на роботу Monobank

Водночас у службі підтримки банку повідомили, що про проблему знають і її вже вирішують.

Зараз спостерігаються труднощі в роботі мобільного застосунку, у зв’язку із цим ми можемо відповідати повільніше, ніж зазвичай. Не хвилюйтеся, будь ласка, це питання вже в роботі наших фахівців, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра вдруге за сім днів скаржаться на роботу Monobank

Нагадаємо, у четвер, 20 липня, близько 15:30 теж стався масштабний збій у роботі  Monobank. Тоді користувачі повідомляли, що в застосунок неможливо зайти, а якщо це зробити вдається, то не можна ні перевірити рахунок, ні надіслати гроші.

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