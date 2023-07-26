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  • У TikTok сказали, що влада збирається підвищити пенсійний вік до 72 років: чи правда це

У TikTok сказали, що влада збирається підвищити пенсійний вік до 72 років: чи правда це

Сьогодні 16:40
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Новости Днепра про У TikTok сказали, що влада збирається підвищити пенсійний вік до 72 років: чи правда це

У соціальній мережі TikTok набирають популярності відео, автори яких заявляють, що влада нібито збирається підвищити пенсійний вік в Україні до 72 років.

У своєму зверненні чоловіки не наводять жодних доказів та фактів, які свідчили б про правдивість цих слів, а лише критикують владу, нагнітають тощо. А один із чоловіків взагалі вдався до маніпуляцій, узявши інтерв’ю від 2020 року народної депутатки України, у якому вона заявляла про необхідність підвищення пенсійного віку, видавши його за нове.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що такі відео – це фейки. Адже наразі ніяких подібних законопроєктів у Верховній Раді не зареєстровано.

Споживайте інформацію відповідально та лише з верифікованих джерел, – зазначили у ЦПД.

Новости Днепра про У TikTok сказали, що влада збирається підвищити пенсійний вік до 72 років: чи правда це

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Facebook діє нова шахрайська схема: “Подивіться, хто загинув у ДТП, думаю, ви його знаєте, так шкода”. 

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Новости Днепра про У TikTok сказали, що влада збирається підвищити пенсійний вік до 72 років: чи правда цеУкраїнська

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