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Мешканці Дніпра скаржаться на збій у роботі Монобанку: що відомо

Сьогодні 15:51
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Застосунок Монобанку перестав працювати.

У четвер, 20 липня, близько 15:30 стався масштабний збій у роботі Монобанку. Користувачі повідомляють, що в застосунок неможливо зайти, а якщо це зробити вдається, то не можна ні перевірити рахунок, ні надіслати гроші. 

Зайшовши в застосунок можна побачити лише назву бренду та банку партнера. 

Новости Днепра про Мешканці Дніпра скаржаться на збій у роботі Монобанку: що відомо

Іноді повідомляється про проблеми з інтернет-з’єднанням, хоча інші застосунки та інтернет-сторінки вантажаться без проблем. 

Новости Днепра про Мешканці Дніпра скаржаться на збій у роботі Монобанку: що відомо

Співзасновник Монобанку Олег Гороховський підтвердив проблеми із застосунком. Наразі фахівці працюють над відновленням роботи банку. Як довго триватиме технічна пауза наразі невідомо. 

Новости Днепра про Мешканці Дніпра скаржаться на збій у роботі Монобанку: що відомо

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра скаржаться на збій у роботі Монобанку: що відомоУкраїнська

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