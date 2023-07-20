Мешканці Дніпра скаржаться на збій у роботі Монобанку: що відомо

У четвер, 20 липня, близько 15:30 стався масштабний збій у роботі Монобанку. Користувачі повідомляють, що в застосунок неможливо зайти, а якщо це зробити вдається, то не можна ні перевірити рахунок, ні надіслати гроші.
Зайшовши в застосунок можна побачити лише назву бренду та банку партнера.
Іноді повідомляється про проблеми з інтернет-з’єднанням, хоча інші застосунки та інтернет-сторінки вантажаться без проблем.
Співзасновник Монобанку Олег Гороховський підтвердив проблеми із застосунком. Наразі фахівці працюють над відновленням роботи банку. Як довго триватиме технічна пауза наразі невідомо.
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