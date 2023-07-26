У Дніпрі в яхт-клубі побачили рідкісну для цих місць тваринку: можливо, була домашньою (ВІДЕО)

Хто загубив?)

Сьогодні мешканці Дніпра помітили у яхт-клубі “Січ” рідкісну для цих місць тваринку – білочку.

Про це повідомляє dnepr.info.

Руда красуня тут зовсім сама, вона бігає по сміттєвих баках і щось шукає, напевно, їжу.

Зазначимо, у яхт-клубі та на території навколо нього ці тваринки не живуть, тому, можливо, білочка домашня – або втекла, або хтось випустив.

Якщо ви загубили, то скоріше забирайте!

Яхт-клуб “Січ” – це улюблене місце відпочинку багатьох містян і гостей Дніпра. Тут квітнуть рідкісні та дуже гарні рослини, а територією розгулюють павичі, кури, качки, гуси тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у центрі Дніпра розквітло соняшникове поле (ФОТО).

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