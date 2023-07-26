У Дніпропетровській області чотири дні лунатимуть постріли: де та чому

У Штабі національного захисту міста Кам’янське попередили про стрільбища.
Протягом чотирьох днів мешканці міста можуть чути постріли.
У період з 26 липня 2023 по 30 липня 2023 з 17:00 до 22:00 години біля селища Будівельників будуть проводити навчання з вогневої підготовки.
Не панікуємо, – закликає штаб національного захисту міста Кам’янське
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