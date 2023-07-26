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У Дніпропетровській області чотири дні лунатимуть постріли: де та чому

Сьогодні 17:06
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У Кам'янському, що на Дніпропетровщині попередили про стрільбища.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області чотири дні лунатимуть постріли: де та чому

У Штабі національного захисту міста Кам’янське попередили про стрільбища. 

Протягом чотирьох днів мешканці міста можуть чути постріли. 

У період з 26 липня 2023 по 30 липня 2023 з 17:00 до 22:00 години біля селища Будівельників будуть проводити навчання з вогневої підготовки.

Не панікуємо, – закликає штаб національного захисту міста Кам’янське

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області чотири дні лунатимуть постріли: де та чомуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпропетровській області чотири дні лунатимуть постріли: де та чомуРусский

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