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  • Масштабное отключение воды в Днепре: адреса и когда возобновят водоснабжение

Масштабное отключение воды в Днепре: адреса и когда возобновят водоснабжение

Сегодня 13:44
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Сегодня, 26 июля, многим жителям Днепра отключили воду.

Новости Днепра про Масштабное отключение воды в Днепре: адреса и когда возобновят водоснабжение

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

  • ул. Генерала Пушкина, 1-3,
  • ул. Н. Армстронга, 36,
  • пл. Академика Стародубцева,
  • ул. Научная, 7-12,
  • ул. Старая Пристань, 3-70,
  • ул. Калиновая, 83,
  • ул. Янгеля, 21, 22,
  • ул. Строителей, 15, 19,
  • пл. Привокзальная,
  • ул. Песчаная,
  • ул. Уманская,
  • ул. Звенигородская,
  • ул. Майкопская,
  • ул. Экскаваторная,
  • ул. Мирная,
  • ул. Кисловодская,
  • ул. Зоологическая,
  • ул. Шпакова,
  • ул. Волгоградская,
  • ул. Черноморская,
  • ул. Апрельская,
  • ул. Августовская,
  • бульвара Славы, 4, 4а, 6, 6а,
  • ул. Набережная Победы, 124, 124а, 126, 126а.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ по ул. Кожемяки, 22 снижено давление на верхних этажах домов:

  • ул. Кожемяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • просп. Слобожанский, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85;
  • ул. Дарницкая, 4, 7, 9, 11.

Нормативное давление будет восстановлено в течение дня.

А из-за течения водопровода в подвале дома по ул. Незламна, 369 прекращено водоснабжение улиц:

  • Робеспьера,
  • Надежд,
  • Онежская,
  • Ингульская,
  • Балхасская,
  • Руставели,
  • Глущенко.

Когда возобновят водоснабжение, не указывается.

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов.

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Новости Днепра про Масштабное отключение воды в Днепре: адреса и когда возобновят водоснабжениеУкраїнська Новости Днепра про Масштабное отключение воды в Днепре: адреса и когда возобновят водоснабжениеРусский

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