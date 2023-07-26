Масштабное отключение воды в Днепре: адреса и когда возобновят водоснабжение

Сегодня, 26 июля, многим жителям Днепра отключили воду.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

ул. Генерала Пушкина, 1-3,

ул. Н. Армстронга, 36,

пл. Академика Стародубцева,

ул. Научная, 7-12,

ул. Старая Пристань, 3-70,

ул. Калиновая, 83,

ул. Янгеля, 21, 22,

ул. Строителей, 15, 19,

пл. Привокзальная,

ул. Песчаная,

ул. Уманская,

ул. Звенигородская,

ул. Майкопская,

ул. Экскаваторная,

ул. Мирная,

ул. Кисловодская,

ул. Зоологическая,

ул. Шпакова,

ул. Волгоградская,

ул. Черноморская,

ул. Апрельская,

ул. Августовская,

бульвара Славы, 4, 4а, 6, 6а,

ул. Набережная Победы, 124, 124а, 126, 126а.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ по ул. Кожемяки, 22 снижено давление на верхних этажах домов:

ул. Кожемяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

просп. Слобожанский, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85;

ул. Дарницкая, 4, 7, 9, 11.

Нормативное давление будет восстановлено в течение дня.

А из-за течения водопровода в подвале дома по ул. Незламна, 369 прекращено водоснабжение улиц:

Робеспьера,

Надежд,

Онежская,

Ингульская,

Балхасская,

Руставели,

Глущенко.

Когда возобновят водоснабжение, не указывается.

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов.

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