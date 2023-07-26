Масштабное отключение воды в Днепре: адреса и когда возобновят водоснабжение

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Кроме того, в связи с проведением аварийных работ по ул. Кожемяки, 22 снижено давление на верхних этажах домов:
Нормативное давление будет восстановлено в течение дня.
А из-за течения водопровода в подвале дома по ул. Незламна, 369 прекращено водоснабжение улиц:
Когда возобновят водоснабжение, не указывается.
Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов.
Читайте также:
Автор:
В центре Днепра расцвело подсолнечное поле.
Старинные улицы Днепра хранят не только «официальную» историю города, но…
По улицам Днепра ездит очень много машин, но среди них…
В Днепре будут судить заместителя начальника одного из участков полиции,…
В центре Днепра расцвело подсолнечное поле.
Старинные улицы Днепра хранят не только «официальную» историю города, но и его местные легенды. Сказать о том, насколько они правдивы - невозможно, но до сих пор здания, возведенные десятки лет назад хранят эти истории.
В 13.22 в Днепре и области объявили тревогу.
По улицам Днепра ездит очень много машин, но среди них редко можно встретить автомобиль, который бы выделялся своим внешним видом – цветом и оформлением кузова.
Мариуполь – рана на теле Украины. Город-герой, который полностью разрушили российские оккупанты.
В Днепре будут судить заместителя начальника одного из участков полиции, который угрожал убийством строителям, если те не отдадут ему несуществующий долг.
На 72 году жизни скончался главный дирижер театра оперы и балета в Днепре и народный артист Владимир Гаркуш.
Нужна ваша помощь!
В Новомосковске на Вороновском кладбище неизвестные украли с могилы павшего Героя флаг Украины и флаг 93 ОМБр.
Оккупанты полностью отключили Украину от мониторинга ситуации на Запорожской АЭС, в связи с чем в Минэнерго убеждены, что взрыв на станции может произойти в любой момент.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!