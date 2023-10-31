Житель Кривого Рога пол года разбирал на части железнодорожные пути и забирал их домой

Железнодорожные пути мужчина забирал домой.

Житель Кривого Рога на протяжении шести месяцев по частям выносил конструкции железнодорожных путей.

Всего правоохранителям удалось зафиксировать 12 эпизодов краж различных частых железнодорожных конструкций из верхнего строения пути, находившегося на охраняемых территориях Укрзализныци и одного из промышленных предприятий.

Вором оказался 32-летний местный житель. Правоохранители выяснили, что мужчина действовал в течение полугода. С помощью инструментов он разбирал рельсы на части и вывозил их на машине. Во время обыска в автомобиле и гараже полицейские изъяли часть похищенного имущества. Устанавливается причастность других лиц к указанным преступлениям.

Криворожцу сообщили о подозрении.

Напомним, ранее мы сообщали, что машиниста тепловоза из Кривого Рога будут судить за госизмену.

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