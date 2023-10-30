Машиніста тепловоза з Дніпропетровщини судитимуть за держзраду

Машиніст УЗ з Павлограда зливав дані про переміщення військової техніки залізницею.

Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, колишній працівник Укрзалізниці погодився зливати дані про залізницю російським спецслужбам. Чоловіка завербували у січні 2023 року.

Мешканець Павлограда працював помічником машиніста тепловоза, тому знав усю “внутрішню кухню”. Він інформував російські спецслужби про розташування залізничних сполучень та маршрутів переміщення військових та інших стратегічних вантажів.

Зі своїм куратором “кріт” спілкувався через месенджери. У повідомленнях він зазначав дані про кількість, тип, напрямки руху, місця розвантаження військової техніки, координати залізничних мостів та тягових підстанцій. Також чоловік повідомляв кураторам результати ракетних атак на об’єкти критичної інфраструктури.

Чоловіка затримали у червні цього року. Під час обшуків за місцем його проживання слідчі виявили більше ніж тисячу набоїв різного калібру, які обвинувачений зберігав без дозволу.

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