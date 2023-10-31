Мешканець Кривого Рогу пів року розбирав на частини залізничні колії та забирав їх додому

Залізничні колії чоловік забирав додому.

Мешканець Кривого Рогу упродовж шести місяців по частинах виносив конструкції залізничних колій.

Всього правоохоронцям вдалося зафіксувати 12 епізодів крадіжок різних частих залізничних конструкцій з верхньої будови колії, яка знаходилася на охоронюваних територіях Укрзалізниці та одного із промислових підприємств.

Крадієм виявився 32-річний місцевий житель. Правоохоронці з’ясували, що чоловік діяв протягом пів року. За допомогою інструментів він розбирав колії на частини та вивозив їх на машині. Під час обшуку в автомобілі та у гаражі поліцейські вилучили частину викраденого майна. Наразі встановлюється причетність інших осіб до вказаних злочинів.

Криворіжцю повідомили про підозру.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що машиніста тепловоза з Кривого Рогу судитимуть за держзраду.

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