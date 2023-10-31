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  • Мешканець Кривого Рогу пів року розбирав на частини залізничні колії та забирав їх додому

Мешканець Кривого Рогу пів року розбирав на частини залізничні колії та забирав їх додому

Сьогодні 18:40
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Залізничні колії чоловік забирав додому.

Новости Днепра про Мешканець Кривого Рогу пів року розбирав на частини залізничні колії та забирав їх додому

Мешканець Кривого Рогу упродовж шести місяців по частинах виносив конструкції залізничних колій. 

Всього правоохоронцям вдалося зафіксувати 12 епізодів крадіжок різних частих залізничних конструкцій з верхньої будови колії, яка знаходилася на охоронюваних територіях Укрзалізниці та одного із промислових підприємств.

Крадієм виявився 32-річний місцевий житель. Правоохоронці з’ясували, що чоловік діяв протягом пів року. За допомогою інструментів він розбирав колії на частини та вивозив їх на машині. Під час обшуку в автомобілі та у гаражі поліцейські вилучили частину викраденого майна. Наразі встановлюється причетність інших осіб до вказаних злочинів.

Криворіжцю повідомили про підозру. 

Новости Днепра про Мешканець Кривого Рогу пів року розбирав на частини залізничні колії та забирав їх додому

Новости Днепра про Мешканець Кривого Рогу пів року розбирав на частини залізничні колії та забирав їх додому

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що машиніста тепловоза з Кривого Рогу судитимуть за держзраду.

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Новости Днепра про Мешканець Кривого Рогу пів року розбирав на частини залізничні колії та забирав їх додомуУкраїнська

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