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  • Житель Кривого Рога пересылал в Молдову наркотики, пряча их в бытовой технике

Житель Кривого Рога пересылал в Молдову наркотики, пряча их в бытовой технике

Сегодня 21:29
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В Днепропетровской области судили изобретательного наркосбытчика.

Новости Днепра про Житель Кривого Рога пересылал в Молдову наркотики, пряча их в бытовой технике

10 лет тюрьмы получил житель Кривого Рога, сбывавший наркотики за границу.

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, криворожец посылал в Молдову психотропы. Наркотики мужчина прятал в бытовой технике.

По данным следствия, осужденный через оператора международных почтовых отправлений незаконно отправлял психотропные вещества и наркотические средства в Молдову в бытовой технике. По заключению экспертизы это были метадон, мефедрон и МГМА.

Во время обыска по месту жительства у контрабандиста изъяли наркотические и психотропные препараты и доказательства осуществления международных отправлений: мобильный телефон и денежные средства в разной валюте.

За совершенное преступление наркосбытчика приговорили к 10 годам тюрьмы.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине мужчина, осужденный за убийство, скрылся с рабочего места.

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Новости Днепра про Житель Кривого Рога пересылал в Молдову наркотики, пряча их в бытовой техникеУкраїнська Новости Днепра про Житель Кривого Рога пересылал в Молдову наркотики, пряча их в бытовой техникеРусский

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