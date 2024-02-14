Житель Кривого Рога пересылал в Молдову наркотики, пряча их в бытовой технике

В Днепропетровской области судили изобретательного наркосбытчика.

10 лет тюрьмы получил житель Кривого Рога, сбывавший наркотики за границу.

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, криворожец посылал в Молдову психотропы. Наркотики мужчина прятал в бытовой технике.

По данным следствия, осужденный через оператора международных почтовых отправлений незаконно отправлял психотропные вещества и наркотические средства в Молдову в бытовой технике. По заключению экспертизы это были метадон, мефедрон и МГМА.

Во время обыска по месту жительства у контрабандиста изъяли наркотические и психотропные препараты и доказательства осуществления международных отправлений: мобильный телефон и денежные средства в разной валюте.

За совершенное преступление наркосбытчика приговорили к 10 годам тюрьмы.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине мужчина, осужденный за убийство, скрылся с рабочего места.

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