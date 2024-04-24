Житель Днепра вместе с игрушками рассылал по почте психотропы по всей Украине

Житель Днепра рассылал по Украине опасные психотропы. Посылки с товаром он посылал по почте в другие города. Чтобы скрыть наркотики, он засовывал их либо в игрушки, либо в негабаритную бытовую технику.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Своих «клиентов» злоумышленник находил через Telegram-каналы и интернет-форумы. Наркобизнес приносил ему минимум 500 тысяч гривен прибыли ежемесячно.
Наркотики и особо опасные психотропные вещества рассылались по почте. Перед отправкой мужчина прятал их в игрушки и негабаритную бытовую технику, — говорится в сообщении.
Для того чтобы его не разоблачили, наркокурьер подписывался вымышленными именами и использовал одноразовые «сим-карты». Мужчина постоянно менял одежду, головные уборы и ходил в темных очках.
Впрочем, впоследствии его разоблачили. Дома у жителя Днепра нашли несколько килограммов опасного психотропа — синтетического каннабиноида.
Фигуранту уже сообщили о подозрении. Он находится под стражей без права внесения залога.
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