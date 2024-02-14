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  • Житель Кривого Рогу пересилав до Молдови наркотики, ховаючи їх в побутовій техніці

Житель Кривого Рогу пересилав до Молдови наркотики, ховаючи їх в побутовій техніці

Сьогодні 21:29
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На Дніпропетровщині судили винахідливого наркозбувача.

Новости Днепра про Житель Кривого Рогу пересилав до Молдови наркотики, ховаючи їх в побутовій техніці

10 років в’язниці отримав житель Кривого Рогу, який збував наркотики за кордон.

Як повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі, криворіжець надсилав до Молдови психотропи. Наркотики чоловік ховав у побутовій техніці. 

За даними слідства, засуджений через оператора міжнародних поштових відправлень незаконно надсилав психотропні речовини та наркотичні засоби до Республіки Молдова у побутовій техніці. За висновком експертизи, чоловік відправляв метадон, мефедрон та МДМА.

Під час обшуку за місцем мешкання контрабандиста було вилучено наркотичні та психотропні препарати та докази здійснення міжнародних відправлень: мобільний телефон і грошові кошти у різній валюті. 

За скоєний злочин наркозбувача засудили до 10 років в’язниці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині чоловік, засуджений за вбивство, втік з робочого місця.

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Новости Днепра про Житель Кривого Рогу пересилав до Молдови наркотики, ховаючи їх в побутовій техніціУкраїнська

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