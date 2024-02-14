Житель Кривого Рогу пересилав до Молдови наркотики, ховаючи їх в побутовій техніці

На Дніпропетровщині судили винахідливого наркозбувача.

10 років в’язниці отримав житель Кривого Рогу, який збував наркотики за кордон.

Як повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі, криворіжець надсилав до Молдови психотропи. Наркотики чоловік ховав у побутовій техніці.

За даними слідства, засуджений через оператора міжнародних поштових відправлень незаконно надсилав психотропні речовини та наркотичні засоби до Республіки Молдова у побутовій техніці. За висновком експертизи, чоловік відправляв метадон, мефедрон та МДМА.

Під час обшуку за місцем мешкання контрабандиста було вилучено наркотичні та психотропні препарати та докази здійснення міжнародних відправлень: мобільний телефон і грошові кошти у різній валюті.

За скоєний злочин наркозбувача засудили до 10 років в’язниці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині чоловік, засуджений за вбивство, втік з робочого місця.

Читайте також:

Українська

Автор: