Вирішив “погуляти”: на Дніпропетровщині чоловік, засуджений за вбивство, втік з робочого місця

У вівторок, 13 лютого, близько 18:00 до поліції Кам’янського надійшло повідомлення про те, що з робочого місця втік 33-річний чоловік, засуджений за вбивство та грабіж. За інформацією із соцмереж, він працював на птахофабриці.
На затримання засудженого орієнтували всі служби поліції.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Близько 20:30 на одній із вулиць Кам’янського правоохоронці помітили чоловіка, схожого за описом на втікача. Його затримали та повернули до в’язниці.
Тепер, окрім покарання за скоєння попередніх злочинів, йому загрожує кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 390 Кримінального кодексу України (ухилення від відбування покарання).
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