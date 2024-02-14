Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вирішив “погуляти”: на Дніпропетровщині чоловік, засуджений за вбивство, втік з робочого місця

Вирішив “погуляти”: на Дніпропетровщині чоловік, засуджений за вбивство, втік з робочого місця

Сьогодні 16:38
просмотров

Протягом 9 років злочинець відбував покарання в місцях позбавлення волі, а коли йому залишилося ще близько двох років обмеження волі, він вирішив «погуляти» по місту.

Новости Днепра про Вирішив

У вівторок, 13 лютого, близько 18:00 до поліції Кам’янського надійшло повідомлення про те, що з робочого місця втік 33-річний чоловік, засуджений за вбивство та грабіж. За інформацією із соцмереж, він працював на птахофабриці.

На затримання засудженого орієнтували всі служби поліції.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Близько 20:30 на одній із вулиць Кам’янського правоохоронці помітили чоловіка, схожого за описом на втікача. Його затримали та повернули до в’язниці.

Тепер, окрім покарання за скоєння попередніх злочинів, йому загрожує кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 390 Кримінального кодексу України (ухилення від відбування покарання).

Читайте також:

Новости Днепра про Вирішив Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Росіяни атакували Нікополь, постраждав 33-річний чоловік: він у “важкому” стані
Новини Дніпра
Сьогодні 13:25
Росіяни атакували Нікополь, постраждав 33-річний чоловік: він у “важкому” стані

Кожного дня росіяни атакують Дніпропетровщину.

У Дніпрі патрульні врятували котика, якого, ймовірно, збив автомобіль
Новини Дніпра
Сьогодні 09:28
У Дніпрі патрульні врятували котика, якого, ймовірно, збив автомобіль

Дякуємо за небайдужі серця!

У Кривому Розі 14 лютого буде гучно: що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
У Кривому Розі 14 лютого буде гучно: що сталося

Без паніки - усе під контролем!

У Павлограді на пожежі чоловік отримав опіки голови
Новини Дніпра
Сьогодні 07:55
У Павлограді на пожежі чоловік отримав опіки голови

Учора, 13 лютого, о 21:39 на лінію «101» повідомили про…

Наверх