В Днепре на Вокзальной площади «дрифтонул» трамвай: в салоне были люди (ВИДЕО)

Сегодня, 14 февраля, в Днепре на Вокзальной площади трамвай сошел с рельсов.
Видео опубликовали местные Telegram-каналы.
Во время инцидента в общественном транспорте были пассажиры, к счастью, никто не пострадал.
Пока что движение трамваев на этом участке парализовано. На месте работают коммунальщики.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре горожан возмутил плейлист водителя 43-й маршрутки: слушал российскую певицу Королеву (ВИДЕО).
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