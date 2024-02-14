В Днепре на Вокзальной площади «дрифтонул» трамвай: в салоне были люди (ВИДЕО)

К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Сегодня, 14 февраля, в Днепре на Вокзальной площади трамвай сошел с рельсов.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

Во время инцидента в общественном транспорте были пассажиры, к счастью, никто не пострадал.

Пока что движение трамваев на этом участке парализовано. На месте работают коммунальщики.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре горожан возмутил плейлист водителя 43-й маршрутки: слушал российскую певицу Королеву (ВИДЕО).

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