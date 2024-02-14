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  • У Дніпрі містян обурив плейлист водія 43-ї маршрутки: слухав російську співачку Корольову (ВІДЕО)

У Дніпрі містян обурив плейлист водія 43-ї маршрутки: слухав російську співачку Корольову (ВІДЕО)

Сьогодні 13:54
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Зазначимо, від 7 жовтня 2022 року у пасажирському транспорті взагалі заборонено вмикати музику.

Новости Днепра про У Дніпрі містян обурив плейлист водія 43-ї маршрутки: слухав російську співачку Корольову (ВІДЕО)

Мешканці Дніпра поскаржилися у мережі на плейлист водія 43-ї маршрутки – він слухав композиції російських співаків, зокрема, Наташи Корольової.

Мало того, що в громадському транспорті взагалі заборонено вмикати будь-яку музику, так ще й вмикають ось це. Прошу вжити заходів. 43 маршрут, – написав дніпрянин Ярослав Дубина.

Зазначимо, від 7 жовтня 2022 року водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено «відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку». Заборона стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських, міжнародних маршрутів. Також заборона на шум стосується й пасажирів: водій має право висадити порушників тиші.

Щодо Наташи Корольової – це російська співачка родом з Києва. Довгий час вона мовчала про війну в рідній Україні, проте з’являлася на російських концертах і ходила на свята до путіністів. А ось її чоловік Тарзан всіляко підтримує геноцид українського народу. Варто відзначити, що мама Корольової перебуває в Україні і не підтримує позицію своєї дочки і зятя.

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Новости Днепра про У Дніпрі містян обурив плейлист водія 43-ї маршрутки: слухав російську співачку Корольову (ВІДЕО)Українська

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