Призовут ли повторно украинцев, уже имеющих условный срок за уклонение от мобилизации - Днепр Инфо
Призовут ли повторно украинцев, уже имеющих условный срок за уклонение от мобилизации
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Сегодня 10:38

В Нацполиции разъяснили, могут ли повторно призвать человека, уже получившего условный срок наказания за уклонение от мобилизации.

Новости Днепра про Призовут ли повторно украинцев, уже имеющих условный срок за уклонение от мобилизации

Военнообязанных мужчин, которые уклонились от мобилизации впервые и получили условные сроки наказания, могут повторно призвать.

Такую информацию сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции – руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе в интервью «Цензор.нет». Однако если украинец повторно уклонится от службы, то он получит уже реальный срок.

Мужчинам, которые без уважительной причины уклонились от мобилизации, назначают условный срок наказания. Но они все равно имеют судимость, поэтому в теории не могут быть призваны на службу. Однако это не так.

Замглавы Нацполиции сообщил, что условные сроки наказания для уклоняющихся не означают, что такие люди не будут мобилизованы.

“Они и дальше подлежат мобилизации. Условный срок больше о том, что если человек совершит повторно то же самое, тогда уже будет реальный срок”, — подчеркнул Цуцкиридзе.

Он также объяснил, когда именно могут быть призваны на службу условно заключенные.

«Это зависит от того, каким образом прописано в решении суда отбывание условного срока. Я думаю, что при принятии такого решения суд руководствуется тем, что это в будущем потенциальный военный ВСУ. И выносит решение таким образом, чтобы все же возможность служить у него была», – рассказал глава Главного следственного управления Нацполиции.

Также служить в армии могут и те, кто имеет подозрение и в отношении кого проводится досудебное расследование.

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Новости Днепра про Призовут ли повторно украинцев, уже имеющих условный срок за уклонение от мобилизацииУкраїнська Новости Днепра про Призовут ли повторно украинцев, уже имеющих условный срок за уклонение от мобилизацииРусский

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