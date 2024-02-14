Чи призвуть повторно українців, які вже мають умовний термін за ухилення від мобілізації

У Нацполіції роз'яснили, чи можуть повторно призвати людину, яка вже отримала умовний термін покарання за ухилення від мобілізації.

Військовозобов’язаних чоловіків, які ухилилися від мобілізації вперше та отримали умовні терміни покарання можуть повторно призвати.

Таку інформацію повідомив перший заступник голови Національної поліції – керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе. Однак, якщо українець повторно ухилиться від служби, то він отримає вже реальний строк.

Про це в інтерв’ю Цуцкірідзе розповів виданню “Цензор.нет”.

Заступник очільника Нацполіції повідомив, що умовні терміни покарання для ухилянтів не означають, що такі люди не будуть мобілізовані.

“Вони і надалі підлягають мобілізації. Умовний термін більше про те, що якщо людина вчинить повторно те саме, то тоді вже буде реальний строк”, – підкреслив Цуцкірідзе.

Він також пояснив, коли саме можуть бути призвані на службу умовно ув’язнені.

“Це залежить від того, яким чином прописано в рішенні суду відбування умовного терміну. Я думаю, що під час ухвалення такого рішення суд керується тим, що це в майбутньому потенційний військовий ЗСУ. І виносить рішення таким чином, щоб все ж можливість служити у нього була”, – розповів очільник Головного слідчого управління Нацполіції.

Цуцкірідзе додав, що наявність досудового розслідування, навіть підозри – це не привід не служити.

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