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  • У Дніпрі на Вокзальній площі “дрифтонув” трамвай: у салоні були люди (ВІДЕО)

У Дніпрі на Вокзальній площі “дрифтонув” трамвай: у салоні були люди (ВІДЕО)

Сьогодні 14:35
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На щастя, ніхто із пасажирів не постраждав.

Новости Днепра про У Дніпрі на Вокзальній площі

Сьогодні, 14 лютого, у Дніпрі на Вокзальній площі трамвай зійшов з рейок.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Під час інциденту у громадському транспорті були пасажири, на щастя, ніхто не постраждав.

Наразі рух трамваїв на цій ділянці паралізовано. На місці працюють комунальники.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі містян обурив плейлист водія 43-ї маршрутки: слухав російську співачку Корольову (ВІДЕО).

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