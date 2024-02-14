У Дніпрі на Вокзальній площі “дрифтонув” трамвай: у салоні були люди (ВІДЕО)

Сьогодні, 14 лютого, у Дніпрі на Вокзальній площі трамвай зійшов з рейок.
Відео опублікували місцеві Telegram-канали.
Під час інциденту у громадському транспорті були пасажири, на щастя, ніхто не постраждав.
Наразі рух трамваїв на цій ділянці паралізовано. На місці працюють комунальники.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі містян обурив плейлист водія 43-ї маршрутки: слухав російську співачку Корольову (ВІДЕО).
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