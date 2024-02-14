В Павлограде на пожаре мужчина получил ожоги головы

Вчера, 13 февраля, в 21:39 на линию «101» сообщили о пожаре в частном жилищном секторе на улице Вокзальной города Павлоград.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что в топочном помещении дома горит твердотопливный котел, бензогенератор и домашнее имущество на общей площади 12 кв. м.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Возгорание ликвидировали в 21:54.

К сожалению, на пожаре пострадал 55-летний мужчина — он получил ожоги рук и головы. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

К тушению возгорания привлекли 11 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Каменском районе в руках женщины взорвался баллончик, которым она разжигала котел.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: