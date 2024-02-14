В Павлограде на пожаре мужчина получил ожоги головы

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что в топочном помещении дома горит твердотопливный котел, бензогенератор и домашнее имущество на общей площади 12 кв. м.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Возгорание ликвидировали в 21:54.
К сожалению, на пожаре пострадал 55-летний мужчина — он получил ожоги рук и головы. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
К тушению возгорания привлекли 11 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Каменском районе в руках женщины взорвался баллончик, которым она разжигала котел.
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