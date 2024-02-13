Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Каменском районе в руках женщины взорвался баллончик, которым она разжигала котел

В Каменском районе в руках женщины взорвался баллончик, которым она разжигала котел

Сегодня 20:48
просмотров

У жительницы Каменского района в руках взорвался баллончик для разжигания газового котла.

Новости Днепра про В Каменском районе в руках женщины взорвался баллончик, которым она разжигала котел

Жительница Петриковской общины Днепропетровской области пыталась разжечь котел с помощью специального баллончика, но тот взорвался у нее в руках. Об инциденте, произошедшем вечером 12 февраля, рассказала заведующая Каменской подстанцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.

Вызов в центральную диспетчерскую поступил из Петриковской общины. По приезду фельдшеров на место происшествия выяснилось, что женщина разжигала котел, используя специальный баллончик, когда тот взорвался. Бригада Каменской станции Петриковской подстанции областного центра ЭМД и ТК оказала пострадавшей необходимую помощь.

У женщины обнаружили термические ожоги лица, шеи, рук, бедер и стоп до 40% I-II степени. Фельдшеры предоставили экстренную медицинскую помощь: периферический доступ, обезболивание, инфузия растворов, обработка поврежденных поверхностей тела, кислород.

В дальнейшем пострадавшая будет лечиться в медучреждении.

Читайте также:

Новости Днепра про В Каменском районе в руках женщины взорвался баллончик, которым она разжигала котелУкраїнська Новости Днепра про В Каменском районе в руках женщины взорвался баллончик, которым она разжигала котелРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Никополе в магазине мужчина бросил гранату под ноги знакомому: пострадали оба
Новости Днепра
Сегодня 18:07
В Никополе в магазине мужчина бросил гранату под ноги знакомому: пострадали оба

К счастью, другие люди не пострадали.

На Днепропетровщине разыскивают 66-летнего мужчину, который ушел из дома и пропал без вести
Новости Днепра
Сегодня 17:26
На Днепропетровщине разыскивают 66-летнего мужчину, который ушел из дома и пропал без вести

Нужна ваша помощь!

В одном из городов Днепропетровщины уже зацвели первые подснежники (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 15:51
В одном из городов Днепропетровщины уже зацвели первые подснежники (ФОТО)

Фото было сделано 8 февраля!

В Кривом Роге столкнулись ВАЗ и фура: водителя и 15-летнюю пассажирку легковушки зажало в салоне
Новости Днепра
Сегодня 14:28
В Кривом Роге столкнулись ВАЗ и фура: водителя и 15-летнюю пассажирку легковушки зажало в салоне

Всего в аварии пострадали три человека.

Последние новости

Филатов сообщил, когда вернут тепло и воду району в Днепре, который накануне обстреляли
Филатов сообщил, когда вернут тепло и воду району в Днепре, который накануне обстреляли

Идет ликвидация последствий вчерашних обстрелов.

Сегодня 20:06
2
просмотров
В Никополе в магазине мужчина бросил гранату под ноги знакомому: пострадали оба
В Никополе в магазине мужчина бросил гранату под ноги знакомому: пострадали оба

К счастью, другие люди не пострадали.

Сегодня 18:07
5
просмотров
В ГумДепе назвали точную дату, когда школьники Днепра завершат обучение в этом году
В ГумДепе назвали точную дату, когда школьники Днепра завершат обучение в этом году

Днепровские школьники завершат обучение в июне.

Сегодня 18:05
2
просмотров
Как узнать маршрут для экзамена по вождению в Днепре: инструкция
Как узнать маршрут для экзамена по вождению в Днепре: инструкция

Для получения прав жителям Днепра, как и всей Украины, необходимо сдать теоретический и практический экзамен в МРЕО. Для сдачи теории будущему водителю необходимо пройти тесты на знание правил ПДД. А для сдачи практики – доказать, что они могут управлять автомобилем…

Сегодня 17:33
3
просмотров
В Днепропетровской области «гадалка» вместе с «порчей» сняла и 18 гр золота
В Днепропетровской области «гадалка» вместе с «порчей» сняла и 18 гр золота

В Днепропетровской области гадалка выманила у женщины золото.

Сегодня 17:31
2
просмотров
На Днепропетровщине разыскивают 66-летнего мужчину, который ушел из дома и пропал без вести
На Днепропетровщине разыскивают 66-летнего мужчину, который ушел из дома и пропал без вести

Нужна ваша помощь!

Сегодня 17:26
5
просмотров
ТЭС в Днепре получила критические повреждения от удара рф, на восстановление могут понадобиться месяцы
ТЭС в Днепре получила критические повреждения от удара рф, на восстановление могут понадобиться месяцы

Теплоэлектростанция компании ДТЭК в Днепре, в которую попали российские дроны во время ночной атаки, получила критические повреждения.

Сегодня 16:48
9
просмотров
В Днепре в тг-каналы публикуют фотографии детей и оскорбляют их: как отреагировал омбудсман
В Днепре в тг-каналы публикуют фотографии детей и оскорбляют их: как отреагировал омбудсман

Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на появление тг-каналов, где кибербуллили подростков.

Сегодня 16:20
3
просмотров
В одном из городов Днепропетровщины уже зацвели первые подснежники (ФОТО)
В одном из городов Днепропетровщины уже зацвели первые подснежники (ФОТО)

Фото было сделано 8 февраля!

Сегодня 15:51
5
просмотров
Колаборантка из Херсона скрывалась в Кривом Роге, где получала выплаты как переселенка
Колаборантка из Херсона скрывалась в Кривом Роге, где получала выплаты как переселенка

В Кривом Роге поймали коллаборантку.

Сегодня 15:05
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх