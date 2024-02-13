В Каменском районе в руках женщины взорвался баллончик, которым она разжигала котел

Жительница Петриковской общины Днепропетровской области пыталась разжечь котел с помощью специального баллончика, но тот взорвался у нее в руках. Об инциденте, произошедшем вечером 12 февраля, рассказала заведующая Каменской подстанцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.
Вызов в центральную диспетчерскую поступил из Петриковской общины. По приезду фельдшеров на место происшествия выяснилось, что женщина разжигала котел, используя специальный баллончик, когда тот взорвался. Бригада Каменской станции Петриковской подстанции областного центра ЭМД и ТК оказала пострадавшей необходимую помощь.
У женщины обнаружили термические ожоги лица, шеи, рук, бедер и стоп до 40% I-II степени. Фельдшеры предоставили экстренную медицинскую помощь: периферический доступ, обезболивание, инфузия растворов, обработка поврежденных поверхностей тела, кислород.
В дальнейшем пострадавшая будет лечиться в медучреждении.
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